Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της Ελλάδας»
Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας.
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
- Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
- Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Φορτηγό με πρόσφυγες ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
- Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε την απόδοση που αναμενόταν κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 94-102 και εξασφάλισε μία θέση στους τελικούς της Stoiximan GBL.
Ο Ερκγίν Αταμάν είδε την ομάδα του να υστερεί ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι και να βρίσκεται πίσω και με διψήφιες διαφορές, κάτι που είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
Ο Τούρκος προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην καλή επίδοση που είχε η ομάδα του και δήλωσε ετοιμότητα για τους τελικούς. Το πρώτο παιχνίδι των τελικών θα γίνει τη Τετάρτη (3/6) στις 21:00.
Αναλυτικά οι δηλώσεις Αταμάν:
«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο μέρος σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε τον χαρακρήτα μας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Πάιξαμε τέλειο μπάσκετ σε μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς του πρωταθλήματος».
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
- «Άγγιξε» το δεύτερο γκολ η Άρσεναλ – Ο Μαρκίνιος με μυθικό τάκλιν είπε «όχι» στον Χάβερτς (vid)
- Απείλησε η Παρί με Ρουίθ (vid)
- Σάκοτα: «Ο Ολυμπιακός έχει άλλη ταχύτητα, πετυχημένη η χρονιά μας» – Θα συζητήσει για το μέλλον του
- Καλή ευκαιρία για την Άρσεναλ (vid)
- Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
- Ιδανικό ξεκίνημα για την Άρσεναλ με γκολ του Χάβερτς (0-1 vid)
- Πόλο: ‘Εγινε χαμός στην απονομή του τροπαίου στον πρωταθλητή Ολυμπιακό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις