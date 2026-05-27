27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ποδόσφαιρο 27 Μαΐου 2026, 11:22

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Στο 2-2 της Μπριζ με τη Μαλίν, ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση για φέτος, καταγράφοντας γκολ και ασίστ. Το αποτέλεσμα αυτό της ομάδας του ήταν αρκετό για να της χαρίσει τον τίτλο στο Βέλγιο, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει έτσι με απόλυτη επιτυχία την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 17 ασίστ σε 36 συμμετοχές και προφανώς ήταν ο MVP της Μπριζ στον δρόμο για τον 18o τίτλο της ιστορίας της.

Ενώ ήδη πολλές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν τσεκάρει για τα καλά το όνομά του, μεταξύ των οποίων και δύο αγγλικά μεγαθήρια, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 24χρονος Θεσσαλονικιός εξτρέμ ταξίδεψε για την Αμβέρσα, όπου θα παραλάμβανε το τρόπαιο του «Παίκτη της Σεζόν» στο Βέλγιο. Εκεί, μίλησε για τη σεζόν που έκανε, τον τίτλο, αλλά και το… μέλλον του!

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χρήστος Τζόλης:

«Από ομιλίες δεν ξέρω πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο να αποδίδω στο γήπεδο, όχι να μιλάω μπροστά σε μια γεμάτη αίθουσα. Το ότι σε ψηφίζουν οι συμπαίκτες σου, αλλά και προπονητές και αντίπαλοι, σημαίνει πολλά. Το εκτιμώ πάρα πολύ ότι με θεωρούν τον καλύτερο παίκτη της σεζόν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε αναφερόμενος στον τίτλο της «Χρυσής Μπάλας» του Βελγίου: «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρω την επόμενη Χρυσή Μπάλα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, με μεταξύ άλλων και τον θρύλο της Κλαμπ Μπριζ, Χανς Βάνακεν. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Πρώτα θέλω να απολαύσω αυτό το τρόπαιο. Αυτή ήταν η καλύτερη ατομική σεζόν της καριέρας μου και πήραμε και το δεύτερο αστέρι με την Κλαμπ Μπριζ. Τι άλλο μπορώ να ζητήσω; Αν μου το έλεγες από πριν, θα το υπέγραφα αμέσως».

Όσον αφορά στο μέλλον του, ο Τζόλης απάντησε στο αν προτιμά Premier League ή Bundesliga: «Εκεί υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι παίκτες από μένα. Στην Premier League και τη Bundesliga το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο».

Τέλος, ως προς το ποια ομάδα αποτελεί το όνειρό του, ήταν σαφής: «Η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει έναν εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και θα παραμείνει ένα παιδικό όνειρο».

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Νέα παρέμβαση 27.05.26

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Ελλάδα 27.05.26 Upd: 12:30

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Στην Αττική 27.05.26

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27.05.26

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Κόσμος 27.05.26

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

