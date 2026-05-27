Σύνταξη για τους ξεχασμένους ποδοσφαιριστές

Νέα ρύθμιση στην Ισπανία επιτρέπει σε βετεράνους ποδοσφαιριστές να εντάξουν παλαιά έτη ασφάλισης και να αυξήσουν τη σύνταξή τους, κλείνοντας ένα ιστορικό κενό στο ασφαλιστικό σύστημα.

Για δεκαετίες, μια γενιά ποδοσφαιριστών στην Ισπανία βρισκόταν εκτός του σύγχρονου ασφαλιστικού πλαισίου, πληρώνοντας το τίμημα μιας μεταβατικής εποχής όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είχε ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα, το ισπανικό κράτος επιχειρεί να διορθώσει αυτή την ιστορική στρέβλωση, δημιουργώντας έναν μηχανισμό που επιτρέπει σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τη σύνταξή τους.

Η νέα ρύθμιση αφορά κυρίως αθλητές που ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από το 1980, όταν οι εισφορές τους δεν κατευθύνονταν στο δημόσιο σύστημα, αλλά στη λεγόμενη Mutualidad de Futbolistas Españoles. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί εξ αυτών να φτάνουν στη συνταξιοδότηση χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή με σημαντικά μειωμένες αποδοχές.

Η παρέμβαση της Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), σε συνεργασία με την Seguridad Social, επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το κενό. Μέσω νέου θεσμικού πλαισίου, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν ως συντάξιμα τα έτη που είχαν καταγραφεί στη συγκεκριμένη αθλητική αλληλοβοήθεια, επιτρέποντας είτε την πρόσβαση σε σύνταξη είτε την αναπροσαρμογή της ήδη υπάρχουσας.

Η ιδιαιτερότητα της ρύθμισης έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιβαρύνει άμεσα το δημόσιο σύστημα. Το κόστος της αναγνώρισης αυτών των ετών καλύπτεται από την ίδια την ένωση των ποδοσφαιριστών, η οποία καλείται να καταβάλει συνολικά περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αντανακλά την προσπάθεια του κλάδου να αποκαταστήσει μια συλλογική αδικία, χωρίς να μετακυλίσει το βάρος στους φορολογούμενους.

Σε πρακτικό επίπεδο, η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει 93 πρώην ποδοσφαιριστές. Από αυτούς, οι 68 είναι ήδη συνταξιούχοι και θα δουν την παροχή τους να αυξάνεται, ενώ οι υπόλοιποι 25 θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σύνταξη που μέχρι σήμερα τους ήταν απαγορευμένη. Οι αυξήσεις ποικίλλουν σημαντικά: από μόλις 51 ευρώ ετησίως έως και σχεδόν 13.000 ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στα 2.183 ευρώ τον χρόνο.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει και έντονη θεσμική διάσταση. Αναδεικνύει τις αδυναμίες που μπορεί να δημιουργούν οι μεταβατικές περίοδοι σε επαγγελματικά συστήματα και την ανάγκη για εκ των υστέρων διορθωτικές κινήσεις. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που σήμερα αποτελεί μια από τις πιο οργανωμένες και οικονομικά ισχυρές βιομηχανίες στον κόσμο, δεν λειτουργούσε πάντα με τους ίδιους κανόνες διαφάνειας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διοικητική διαδικασία που συνοδεύει τη ρύθμιση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, συνοδευόμενη από πιστοποίηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας από την AFE. Παράλληλα, γίνεται νέος υπολογισμός της λεγόμενης «βάσης ρύθμισης», λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα έτη ασφάλισης στο δημόσιο σύστημα όσο και εκείνα της αθλητικής mutualidad (Ταμείο Αλληλοβοήθειας). Σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, εξετάζεται επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο οι μειωτικοί συντελεστές επηρεάζουν το τελικό ποσό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι η ρύθμιση δεν δημιουργεί άμεσο δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, συνεπάγεται ένα μικρό αλλά υπαρκτό διοικητικό βάρος. Οι αιτήσεις επανυπολογισμού και οι διαδικασίες ελέγχου εκτιμάται ότι θα επιφέρουν ένα κόστος διαχείρισης, κυρίως λόγω της επεξεργασίας φακέλων και της πιστοποίησης στοιχείων. Ωστόσο, το κόστος αυτό θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με το κοινωνικό όφελος.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η πρωτοβουλία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των επαγγελματιών αθλητών μετά το τέλος της καριέρας τους. Παρά τα υψηλά εισοδήματα που συνδέονται με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, πολλές παλαιότερες γενιές δεν είχαν πρόσβαση στις ίδιες οικονομικές και θεσμικές εγγυήσεις. Η ισπανική περίπτωση λειτουργεί έτσι ως υπενθύμιση ότι η αθλητική επιτυχία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και κοινωνική ασφάλεια, ιδίως όταν το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ελλιπές ή μεταβαλλόμενο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα με παλαιότερους επαγγελματίες αθλητές. Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα ασφαλιστικά δικαιώματα διευρύνεται, η Ισπανία δείχνει ότι ακόμη και καθυστερημένα, οι θεσμοί μπορούν να παρέμβουν για να αποκαταστήσουν ανισότητες που άφησε πίσω της η ιστορία.