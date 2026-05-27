Οι Γουίζαρντς θέλουν τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που προσφέρουν στους Μπακς
Ποια ομάδα φέρεται να έχει κάνει γερό «μπάσιμο» για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο το ερχόμενο καλοκαίρι.
- Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
- Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times
- Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση
- Τελευταία ημέρα σήμερα για όλα τα γυμνάσια - Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα του καλοκαιριού στο NBA και ο βασικός λόγος είναι ότι όλα δείχνουν πως θα γίνει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Greek Freak έχει στόχο να διεκδικήσει κι άλλους τίτλους και στις ΗΠΑ λένε ότι για αυτό τον λόγο δύσκολα θα παραμείνει στα «ελάφια». Τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν και σε ένα από αυτά υπάρχει και μια ομάδα που δεν έχει ακουστεί τόσο έντονα για την απόκτηση του. Κι αυτή είναι οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.
Τι λένε για τον Αντετοκούνμπο και τους Γουίζαρντς
Σύμφωνα με τον αναλυτή του NBA, Τζέικ Βάινμπαχ, η ομάδα της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία διεκδίκησης του Αντετοκούνμπο, προσφέροντας στο Μιλγουόκι ένα πακέτο με σημαντικά ανταλλάγματα, τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και σε επίπεδο draft picks. Το πακέτο περιλαμβάνει τον Άντονι Ντέιβις, τον Τρε Τζόνσον, τον Κάρλτον Κάρινγκτον, καθώς και δύο επιλογές πρώτου γύρου, το 2027 και το 2029.
Η συγκεκριμένη φημολογία έρχεται μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι παρά την ατομική παρουσία του Αντετοκούνμπο δεν κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το Μιλγουόκι ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ 32-50, μένοντας στην 11η θέση της Ανατολής και εκτός τόσο των πλέι-οφ όσο και του play-in tournament.
- Οι Γουίζαρντς θέλουν τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που προσφέρουν στους Μπακς
- Ποια ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague τη σεζόν 2026-27
- Τι απάντησε ο Μάικ Τζέιμς σε οπαδό του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα του… Λαρεντζάκη (pic)
- Έπος: Με τον Μπαρτζώκα στο… πέτο, εμφανίστηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο δείπνο της ΚΑΕ (pics)
- UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία
- Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)
- Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»
- Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη κοντράρονται στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις