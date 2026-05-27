Οι Γουίζαρντς θέλουν τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που προσφέρουν στους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα του καλοκαιριού στο NBA και ο βασικός λόγος είναι ότι όλα δείχνουν πως θα γίνει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Greek Freak έχει στόχο να διεκδικήσει κι άλλους τίτλους και στις ΗΠΑ λένε ότι για αυτό τον λόγο δύσκολα θα παραμείνει στα «ελάφια». Τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν και σε ένα από αυτά υπάρχει και μια ομάδα που δεν έχει ακουστεί τόσο έντονα για την απόκτηση του. Κι αυτή είναι οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Τι λένε για τον Αντετοκούνμπο και τους Γουίζαρντς

Σύμφωνα με τον αναλυτή του NBA, Τζέικ Βάινμπαχ, η ομάδα της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία διεκδίκησης του Αντετοκούνμπο, προσφέροντας στο Μιλγουόκι ένα πακέτο με σημαντικά ανταλλάγματα, τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και σε επίπεδο draft picks. Το πακέτο περιλαμβάνει τον Άντονι Ντέιβις, τον Τρε Τζόνσον, τον Κάρλτον Κάρινγκτον, καθώς και δύο επιλογές πρώτου γύρου, το 2027 και το 2029.

Η συγκεκριμένη φημολογία έρχεται μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι παρά την ατομική παρουσία του Αντετοκούνμπο δεν κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το Μιλγουόκι ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ 32-50, μένοντας στην 11η θέση της Ανατολής και εκτός τόσο των πλέι-οφ όσο και του play-in tournament.