Σάκκαρη – Νόσκοβα 2-0: Πήρε το ντέρμπι και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός

Με το… δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στο πλαίσιο του 1ου γύρου την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα (Νο 12 στον κόσμο) με 7-5, 7-6 (3), ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 53 λεπτά, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.

Εκεί η 30χρονη Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την 26χρονη Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο 182 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό. Η Λιου αντιμετώπισε στον α΄ γύρο τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία, η οποία εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, ενώ η Αμερικανίδα προηγείτο με 3-6, 6-0, 4-1.

Η Σάκκαρη έκανε «break» με το… καλημέρα στο ματς και έφτασε να προηγηθεί 4-2 στο πρώτο σετ, ωστόσο η Τσέχα αντίπαλός της πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και πέρασε μπροστά με 5-4. Όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ισοφάρισε σε 5-5, αμέσως μετά «έσπασε» το σερβίς της Νόσκοβα για το 6-5 και ακολούθως «έκλεισε» το σετ με 7-5.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ξανά με «break» για τη Σάκκαρη, ωστόσο η Νόσκοβα αντέδρασε άμεσα και «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας προηγήθηκε 4-1 στο δεύτερο γκέιμ. Η Σάκκαρη μείωσε σε 4-2, αλλά η Νόσκοβα έκανε το 5-2, με αποτέλεσμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Τελικά η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει τα επόμενα τρία γκέιμ και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Η Νόσκοβα κράτησε το σερβίς της για το 6-5, αλλά η Σάκκαρη ισοφάρισε με «love game» σε 6-6, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί η Τσέχα προηγήθηκε 1-0 και 3-2, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε στη συνέχεια πέντε διαδοχικούς πόντους και πανηγύρισε τη νίκη.