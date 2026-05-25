Τελεσίγραφο της Βαλένθια σε Μοντέρο για νέο συμβόλαιο: «Πρέπει να αποφασίσει μέχρι τέλος Μαΐου…»

Το σίριαλ με την επόμενη ομάδα του Ζαν Μοντέρο συνεχίζεται… Ο γκαρντ της Βαλένθια μονοπωλεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, με δημοσιεύματα να τον θέλουν κοντά στον Ολυμπιακό και να έχει απορρίψει πρόταση ανανέωσης με την ισπανική ομάδα.

Ωστόσο, ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σέρχιο Λεμπρές της «Mundo Deportivo» έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ, η Βαλένθια έχει κάνει την πρότασή της στον Μοντέρο, αλλά του έχει δώσει τελεσίγραφο να απαντήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είτε θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στην ομάδα, είτε θα αποφασίσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Sobre los tiempos en los que parece que el jugador toma X o Y decisión, hay que tener en cuenta que no todo es unidireccional. Valencia Basket le dio a Jean Montero hasta antes de que finalizara el mes de mayo para decidir si aceptaba la oferta de renovación. Todas las partes… — Sergio Llebrés (@llebres11) May 25, 2026

«Η Βαλένθια έδωσε στον Μοντέρο διορία μέχρι λίγο πριν το τέλος του Μαΐου για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την προσφορά ανανέωσης. Όλες οι πλευρές θα γνωρίζουν τι θα συμβεί πριν από τα playoffs της ACB», έγραψε στα social media o Λεμπρές.

Όποια και να είναι η κατάληξη στην υπόθεση, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και συγκεκριμένα πριν από τα τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος. Μένει να φανεί που θα κάτσει η… μπίλια για τον Μοντέρο. Και με ποια ομάδα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν…