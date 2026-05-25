Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο Νίκος Γκάλης, που βρέθηκε στο γήπεδο για να δει από κοντά την αναμέτρηση, έκανε σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια και ευχήθηκε η επιτυχία αυτή να φέρει ακόμα περισσότερα παιδιά στον χώρο του μπάσκετ.

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Εuroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ».