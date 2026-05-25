Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.
- Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
- Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Ο Νίκος Γκάλης, που βρέθηκε στο γήπεδο για να δει από κοντά την αναμέτρηση, έκανε σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια και ευχήθηκε η επιτυχία αυτή να φέρει ακόμα περισσότερα παιδιά στον χώρο του μπάσκετ.
Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Γκάλης:
«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Εuroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ».
- Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»
- Σκαριόλο: «Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο… – Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά οι πρωταθλητές Ευρώπης (pics)
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις