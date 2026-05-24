Γκάλης: «Καλύτερος ο Ολυμπιακός, πιστεύω όλα θα πάνε καλά»
Την άποψή του για τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης είπε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.
Ο Νίκος Γκάλης έφτασε στο T-Center για τον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ και μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.
Ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα διεξαχθεί ένα ωραίο παιχνίδι.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Νίκος Γκάλης
«Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά».
Για το αν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός και για το πλεονέκτημα στη θέση “5”:
«Ναι είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό».
