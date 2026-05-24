Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Κάιλ Χάινς θα μεταφέρει το τρόπαιο της Euroleague στο παρκέ του «T-Center» (pic)
Ο σπουδαίος Κάιλ Χάινς, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θα είναι εκείνος που θα μεταφέρει το τρόπαιο στο γήπεδο ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague.
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Euroleague στο «Telekom Center» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει, αφού σε περίπου δύο ώρες (21:00) θα έχουμε το τζάμπολ της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης.
Όπως έγινε γνωστό, ο Κάιλ Χάινς θα είναι εκείνος που θα μεταφέρει το βαρύτιμο τρόπαιο στο γήπεδο και θα το παρουσιάσει μπροστά στους θεατές του «Telekom Center», στους τηλεθεατές από το σπίτι, και φυσικά στους δύο διεκδικητές.
Ο Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής είναι από τους «θρύλους» της Euroleague, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές στην καριέρα του (2012, 2013, 2016, 2019), έχοντας περάσει από Μπάμπεργκ, Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Αρμάνι Μιλάνο στην 16ετή πορεία του στον χώρο.
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντόρσεϊ «σβήνει τα φώτα» στον Ντεκ (vid)
- Τρομερό ξεκίνημα του Λάιλς στην πρώτη περίοδο
- Ολυμπιακός – Ρεάλ: Στο «Telekom Center» και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)
- Ο Βασίλης Σπανούλης κοντά στον Ολυμπιακό για τον τελικό με τη Ρεάλ (pic)
- Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
- Γκάλης: «Καλύτερος ο Ολυμπιακός, πιστεύω όλα θα πάνε καλά»
- Σώθηκε η Τότεναμ, έπεσε η Γουέστ Χαμ – Στο Europa League οι Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ
- Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό – Αποθέωση από τον κόσμο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις