O απίθανος Εβάν Φουρνιέ – Όλοι οι πόντοι του MVP στον μεγάλο τελικό (vid)
Δείτε το βίντεο με όλους τους πόντους που σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ, στον τελικό της Euroleague, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Βραδιά… ζωής για τον Εβάν Φουρνιέ στο T-Center! Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση της Euroleague, με μια εμφάνιση για… σεμινάριο.
Έπαιξε κάτι παραπάνω από 27 λεπτά (27:20) βάζοντας 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 5/5 βολές, μοιράζοντας ακόμη 4 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ.
Και μοιραία, σε συνδυασμό με την εμφάνισή του στον ημιτελικό, αναδείχθηκε MVP του Final Four, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν στη Euroleague.
Γι’ αυτό και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με όλους τους πόντους του Φουρνιέ, στον μεγάλο τελικό, με την χαρακτηριστική λεζάντα «MVP POINT TRACKER». Απολαύστε το…
Όλοι οι πόντοι του Φουρνιέ στον τελικό
@euroleague 20 points on the biggest stage 🔥 EVAN MVP FOURNIER #euroleague #olympiacos ♬ Trilha Motivacional: Persistência é Tudo – Nando Pinheiro
