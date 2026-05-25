O απίθανος Εβάν Φουρνιέ – Όλοι οι πόντοι του MVP στον μεγάλο τελικό (vid)

Βραδιά… ζωής για τον Εβάν Φουρνιέ στο T-Center! Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση της Euroleague, με μια εμφάνιση για… σεμινάριο.

Έπαιξε κάτι παραπάνω από 27 λεπτά (27:20) βάζοντας 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 5/5 βολές, μοιράζοντας ακόμη 4 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ.

Και μοιραία, σε συνδυασμό με την εμφάνισή του στον ημιτελικό, αναδείχθηκε MVP του Final Four, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν στη Euroleague.

Γι’ αυτό και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με όλους τους πόντους του Φουρνιέ, στον μεγάλο τελικό, με την χαρακτηριστική λεζάντα «MVP POINT TRACKER». Απολαύστε το…

Όλοι οι πόντοι του Φουρνιέ στον τελικό