O απίθανος Εβάν Φουρνιέ – Όλοι οι πόντοι του MVP στον μεγάλο τελικό (vid)

Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 08:47
Euroleague 25 Μαΐου 2026, 08:25

Δείτε το βίντεο με όλους τους πόντους που σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ, στον τελικό της Euroleague, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Βραδιά… ζωής για τον Εβάν Φουρνιέ στο T-Center! Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση της Euroleague, με μια εμφάνιση για… σεμινάριο.

Έπαιξε κάτι παραπάνω από 27 λεπτά (27:20) βάζοντας 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 5/5 βολές, μοιράζοντας ακόμη 4 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ.

Και μοιραία, σε συνδυασμό με την εμφάνισή του στον ημιτελικό, αναδείχθηκε MVP του Final Four, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν στη Euroleague.

Γι’ αυτό και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με όλους τους πόντους του Φουρνιέ, στον μεγάλο τελικό, με την χαρακτηριστική λεζάντα «MVP POINT TRACKER». Απολαύστε το…

Όλοι οι πόντοι του Φουρνιέ στον τελικό

@euroleague 20 points on the biggest stage 🔥 EVAN MVP FOURNIER #euroleague #olympiacos ♬ Trilha Motivacional: Persistência é Tudo – Nando Pinheiro

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ολυμπιακός 25.05.26 Upd: 05:26

Σε έναν μυθικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του - Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων» πανηγυρίζουν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Σύνταξη
Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English edition 25.05.26

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Σύνταξη
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Πέτρος Κωνσταντινίδης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

