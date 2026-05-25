Νέα σενάρια από το εξωτερικό: «Θέλει και τον Μπράξτον Κι ο Ολυμπιακός» (vids)

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας της, μετά το σπουδαίο ματς στο «T-Center» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη νίκη με 92-85, όμως δεν σταματάει εκεί, αλλά φαίνεται πως έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν.

Μόλις λίγες ώρες μετά το έπος στην Αθήνα και το ευρωπαϊκό, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, με τον Ζαν Μοντέρο να θεωρείται κλεισμένος από τα ΜΜΕ του εξωτερικού, αλλά την ίδια στιγμή να ετοιμάζεται και νέα κίνηση από τη Βαλένθια, που ήταν και η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς στη φετινή Euroleague.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Tribuna Deportiva», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν «κυκλώσει» την περίπτωση του Μπράξτον Κι, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τις «νυχτερίδες» και φέρεται να είναι πρώτος στόχος για τη θέση των φόργουορντ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και για τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια

🏀 Olympiacos, muy interesado en fichar a Braxton Key para la próxima temporada Key, que acaba contrato este verano con el @valenciabasket, ha subido su cotización tras su buen rendimiento en playoffs 🤝 Los griegos siguen planificando su próximo proyecto tras atar a Montero pic.twitter.com/GYYbCGTwWq — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) May 25, 2026

Ο Μπράξτον Κι πρωτοεμφανίστηκε στη Euroleague φέτος με τη φανέλα της Βαλένθια, έκανε… παπάδες και ο Ολυμπιακός θέλει να τον υπογράψει, όπως γράφουν οι Ισπανοί. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δύσκολα θα ανανεώσει με τη Βαλένθια, αν και οι «νυχτερίδες» το επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κι πραγματοποίησε μια καλή σεζόν με την φανέλα των «νυχτερίδων», καταγράφοντας 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε κάτι περισσότερο από 25 λεπτά στο παρκέ ανά αγώνα στην Euroleague, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και στο «3» και στο «4». Έχει ύψος 2.09μ. και εκτός από τη regular season, έκανε πολύ καλή δουλειά και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό στα Play offs και στο reverse sweep της Βαλένθια.