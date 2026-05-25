Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
Το απίθανο περιστατικό με τον Ντόντα Χολ, μετά τον τελικό της Euroleague και την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από τον Ολυμπιακό.
- Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
- Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ντόντα Χολ πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, μετά το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στις δηλώσεις του μετά το ματς ήταν… ξυπόλητος.
Ο λόγος; Ο Αμερικανός σέντερ έδωσε τα παπούτσια του σε έναν μικρό φίλο της ομάδας που του τα ζήτησε και εκείνος δεν του χάλασε το χατίρι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χολ για το περιστατικό
«Έδωσα τα παπούτσια μου σε ένα μικρό παιδί για αυτό και δεν τα φοράω. Είμαι γεμάτος συναισθήματα, δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, νιώθω περήφανος, νιώθω τρομερά. Ήθελα απλώς να ξεπεράσω όλα αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν και να έρθω σε μια ομάδα και να μπορέσω να κατακτήσω το τρόπαιο».
- Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»
- Σκαριόλο: «Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο… – Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά οι πρωταθλητές Ευρώπης (pics)
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις