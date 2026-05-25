Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 25 Μαΐου 2026, 01:34

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε την επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε στην παρουσία του κόσμου και για την όλη προσπάθεια αυτή τη σεζόν.

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Ως MVP του Final Four, ο Εβάν Φουρνιέ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση της Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ τόνισε μεταξύ άλλων πως θέλει να τελειώσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους, στάθηκε στην παρουσία του κόσμου, ενώ αναφέρθηκε στην όλη προσπάθεια που έκαναν μέσα στη σεζόν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Ρεάλ για μία τρομερή σεζόν. Ήταν απογοητευτικό για αυτούς να έρθουν με τόσες απουσίες, αλλά έδειξαν σκληράδα και μας δυσκόλεψαν. Ο Σκαριόλο είναι τρομερός προπονητής. Έπρεπε να παίζουμε άμυνα όλο το βράδυ. Το να παίζουν small-ball είναι κάποιες φορές δύσκολο για εμάς, παίζουν πολύ καλά. Αντέξαμε, ήμασταν σκληροί και ενωμένοι. Επιστρέψαμε και κερδίσαμε. Οι οπαδοί μας έδωσαν μεγάλη ώθηση. Είναι μεγάλος λόγος που κερδίσαμε».

Για το αν μπορεί να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα: «Δεν μιλάω ελληνικά οπότε όχι. Αλλά το αγαπημένο μου είναι αυτό που ξεκινάνε σιγά, κάθονται και ξαφνικά σηκώνονται και πηδάνε. Είναι το αγαπημένο μου».

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ξεκίνησαν πιο δυνατά από εμάς, επέβαλλαν τον ρυθμό τους. Ήξεραν πως έπρεπε να παίξουν διαφορετικά. Ήταν προετοιμασμένοι. Σε κάθε φάση έκαναν κάτι διαφορετικό στην άμυνα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε τέτοια μας. Έβαζαν σουτ στην αρχή και ξαφνικά είχαμε εμείς την πίεση. Μας δυσκόλεψαν. Όταν αρχίζεις καλά, όλοι παίζουν με αυτοπεποίθηση και είναι δύσκολο να το σταματήσεις αυτό. Τα πήγαν εξαιρετικά».

Για το αν αυτή η νίκη είναι πιο ωραία λόγω του περσινού αποκλεισμού: «Όχι, επειδή ο πόνος του παρελθόντος δεν εξαφανίζεται ξαφνικά. Δεν είμαι κάποιος που τα πάει καλά με τον πόνο και την αρνητικότητα. Από παιδί πάντα με οδηγεί η αγάπη, η θετικότητα. Ο κόσμος λέει άσχημα πράγματα για εμένα, δεν μου δίνει κίνητρο. Παίρνω κίνητρο από την αγάπη. Για αυτό έχουν δεθεί με την ομάδα. Έτσι είναι όλοι. Παίρνουμε κίνητρο από την αγάπη και την θετικότητα. Δεν αφοσιωνόμαστε στην αρνητικότητα ως ομάδα».

Για το αν νιώθει περισσότερο Αλγερινός, Γάλλος ή Έλληνας: «Είμαι μισός Γάλλος και μισός Αλγερινός για πάντα. Η Ελλάδα έγινε δεύτερο σπίτι μου. Δεν είχα έρθει ποτέ πριν υπογράψω. Αλλά ο τρόπος που ο οργανισμός, η ομάδα, οι οπαδοί με υποδέχθηκαν, είναι αδύνατο να μην νιώθω σαν το σπίτι μου. Είμαι εδώ δύο χρόνια, έχω ακόμα δύο. Μόνο στο Ορλάντο έμεινα περισσότερο, για επτά χρόνια. Ίσως να μείνω περισσότερα χρόνια στον Πειραιά από ότι στο Ορλάντο. Θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου».

«Στον αθλητισμό έχεις σκαμπανεβάσματα. Στην αρχή της σεζόν είπα όσο πιο μεγάλη η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή. Το Φ4 στην Αθήνα ήταν μεγάλη πρόκληση και τα καταφέραμε. Τερματίσαμε πάλι πρώτοι. Αυτό δείχνει σταθερότητα».

Για το ποιο είναι το κίνητρο πλέον: «Μετά έρχονται οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι περιμένουν. Όταν τουίταρα το 2022 ήμουν ειλικρινείς. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορο. Το 2022 ήμουν στους Νικς, έσπασαν ρεκόρ τριπόντων 30 χρόνων, στο ΝΒΑ τα πήγαινα εξαιρετικά. Σε έναν χρόνο έπεσα. Από εκεί που έσπαγα ρεκόρ, δεν έπαιζα. Δεν περίμενα να γίνει τόσο γρήγορα. Το 2024 είδα μία καλή ευκαιρία να συνεχίσω να παίζω σε υψηλό επίπεδο, να έχω μία νέα δοκιμασία και την άρπαξα. Ήταν δύσκολο γιατί ήμουν αφοσιωμένος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπα στην γυναίκα μου ότι εκεί θέλω να πάω. Η ομάδα με υποδέχθηκε».

Για την κατάρα της πρώτης θέσης: «Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μας. Δεν μας ένοιαζε. Μας αρέσει η θετικότητα, όχι η αρνητικότητα. Υπήρχαν λόγια, ότι υπάρχει η κατάρα, ότι πρέπει να χάσουμε ματς. Ο Μπαρτζώκας είπε να μην τα ακούμε, θέλουμε να τελειώσουμε πρώτοι, θέλουμε να κερδίσουμε. Όταν παίζεις για αυτή την ομάδα παίζεις πάντα για τη νίκη. Και είμαστε η πρώτη ομάδα που το κάναμε. Ακόμα καλύτερα».

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ολυμπιακός 25.05.26 Upd: 05:26

Σε έναν μυθικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του - Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων» πανηγυρίζουν σε όλη τη χώρα.

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

