Αυτή είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου στην οποία ο Ολυμπιακός αφιέρωσε τη Euroleague

O Oλυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και πάνω στους πανηγυρισμούς κανένας δεν ξέχασε, την αφανή ήρωα των ερυθρόλευκων, Κανέλλα Χρυσονίδου.

Μάλιστα, τόσο ο προπονητής των ερυθρόλευκων, Γιώργος Αγγελόπουλος, όσο και ο αρχηγός Γιώργος Παπανικολάου της αφιέρωσαν το τρόπαιο.

«Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα», είπε χαρακτηριστικά ο Παπανικολάου, με τον Μπαρτζώκα να σημειώνει στη συνέντευξη Τύπου: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Η Κανέλλα Χρυσονίδου εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το μακρινό 1998. Αρχικά δούλεψε στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη.

Από το 2010 είναι Υπεύθυνη της Δ/νσης Εισιτηρίων στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ.