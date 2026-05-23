Τα σοβαρά προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκαρούμπα, η κατάσταση του Φελίζ και τα δεδομένα στο «5»

«Ενός κακού μύρια έπονται», είναι ο τίτλος για την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης και συγκεκριμένα στην θέση «5» της Βασίλισσας.

Η ομάδα του Σκαριόλο ήρθε στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague χωρίς τους Ταβάρες και Λεν, οι οποίοι είναι αμφότεροι τραυματίες και με μοναδικό διαθέσιμο στο «5» (κατά συνθήκη) τον Γκαρούμπα.

Τα προβλήματα της Ρεάλ και οι επιλογές του Σκαριόλο

Ωστόσο, στον ημιτελικό με την Βαλένθια, ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ τραυματίστηκε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα. Μάλιστα, την απουσία του από τον τελικό επιβεβαίωσε και ο Σκαριόλο, στις δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό.

«Ειλικρινά δεν γνωρίζω πριν λάβουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνουν οι γιατροί, όμως είναι προφανώς 100% εκτός για την Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον θα πρέπει να λύσει τον «γρίφο» της ρακέτας.

Με τους Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα εκτός, οι Λάιλς Οκίκι και Ντεκ θα κληθούν να καλύψουν το κενό, με την Ρεάλ να είναι δεδομένο πως θα καταφύγει σε πολλά σχήματα με «ημίψηλους», την ώρα που η frontline του Ολυμπιακού αποτελείται από τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, συν τους Βεζένκοφ, Πίτερς στο «4».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά στον κόουτς Σκαριόλο και τη Ρεάλ, πρόβλημα προέκυψε και με τον Φελίζ, με τον βραχύσωμο γκαρντ να αποχωρεί στο φινάλε του ημιτελικού, με πρόβλημα στο αριστερό πόδι και να είναι αμφίβολος για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.