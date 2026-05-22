Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Εντυπωσιακό κάρφωμα του Μιλουτίνοφ στο καλάθι των Τούρκων (vid)
Ο σέντερ του Ολυμπιακού κάρφωσε δυνατά στο καλάθι της Φενέρ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του πρώτου ημιτελικού του Final Four 2026.
Μια άκρως εντυπωσιακή φάση χάρισε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο κοινό του «Telekom Center» στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στην Αθήνα, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.
Ο Σέρβος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και πραγματοποίησε ένα μεγαλοπρεπές κάρφωμα όντας αμαρκάριστος.
Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν την άμυνα, ο Γουόκαπ κατέβασε την μπάλα, έδωσε στον Βεζένκοφ κι εκείνος βρήκε τον Σέρβο σέντερ που τελείωσε άψογα τη φάση.
Δείτε το βίντεο:
The big man on FIRE! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/a3MG9TSoYK
— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
