Πρωταθλήτρια Βελγίου η Κλαμπ Μπριζ, με γκολ και ασίστ του Τζόλη! (vid+pic)

Πρωταθλήτρια Βελγίου για 20ή φορά στην ιστορία της η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη! Με πρωταγωνιστή τον Έλληνα άσο που είχε γκολ και ασίστ, η ομάδα του Ιβάν Λέκο έμεινε μεν στο 2-2 στην έδρα της Μαλίν, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Ουνιόν κόντρα στη Γάνδη, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Jupiler Pro League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν σε ένα ακόμη ματς των playoffs μακράν ο κορυφαίος για την Μπριζ. Άνοιξε το σκορ στο 17′ με υπέροχο σουτ από ασίστ του Τρεσόντι, ενώ στο 51′ οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον 25χρονο άσσο να δίνει την τελική πάσα στον 21χρονο Γερμανό επιθετικό για το 2-1.

Η ισοφάριση της Μαλίν σε 2-2 στο 87΄θα πήγε να… αναβάλλει τη στέψη, όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γάνδης κι έτσι ο τίτλος κατέληξε στο Μπριζ.

Σε 51 ματς σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ έχει 21 γκολ και 28 ασίστ, δείχνοντας έτοιμος για… μεταγραφή. Σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα «θερμό» για εκείνον, μιας και βρίσκεται στο μπλοκάκι πολλών ομάδων του εξωτερικού.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στα Playoffs του βελγικού πρωταθλήματος έχουν ως εξής:



PlayOffs Τίτλου

Άντερλεχτ – Σεντ Τρουίντεν 3-1

Μαλίν – Κλαμπ Μπριζ 2-2

Γάνδη – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0

Η βαθμολογία (σε 39 αγώνες)

Κλαμπ Μπριζ 54 -Πρωταθλήτρια –Champions League

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 50 -Champions League (προκρ.)

Σεντ Τρουίντεν 40 -Europa League (προκρ.)

Άντερλεχτ 33 -Europa League (προκρ.)

Μαλίν 29

Γάνδη 29

Το γκολ του Τζόλη:

💥 | Uiteraard knalt Christos Tzolis hem perfect in het hoekje! 😮‍💨🎯 #KVMCLU pic.twitter.com/kT6MMhrsti — DAZN België (@DAZN_BENL) May 21, 2026

Η ανάρτηση των πρωταθλητών:

⭐️ The stars have aligned ⭐️

’25-’26 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆 pic.twitter.com/L5B5JWzlQH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 21, 2026