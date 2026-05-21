Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η επιστροφή των συναυλιών στο ανακαινισμένο «Μπερναμπέου» φαίνεται πως μπαίνει ξανά σε τροχιά, με τον Αντρέα Μποτσέλι να προορίζεται για το μεγάλο restart των μουσικών εκδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2027.

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, δικαστικών εμπλοκών και αντιδράσεων κατοίκων για την ηχορύπανση, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης εργάζεται πάνω σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του γηπέδου, το οποίο θα επιτρέπει τη φιλοξενία συναυλιών με αυστηρότερους τεχνικούς και νομικούς όρους. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ρεάλ σχεδιάζει περίπου 10 έως 14 μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις ετησίως, στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης του νέου Μπερναμπέου ως πολυχώρου ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δήλωσε πρόσφατα ότι οι συναυλίες θα επιστρέψουν «πολύ σύντομα», αποκαλύπτοντας πως ο σύλλογος προχωρά σε πρόσθετες εργασίες ηχομόνωσης, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Περιφέρειας και του Δήμου της Μαδρίτης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα οικονομικά οφέλη για τον σύλλογο είναι περιορισμένα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρεάλ κερδίζει μόλις το 1% από τις συναυλίες.

Το πρόβλημα ξέσπασε μετά τις μεγάλες συναυλίες του 2024, ανάμεσά τους και εκείνες της Τέιλορ Σουίφτ, όταν κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων θορύβου. Οι πιέσεις οδήγησαν σε δημοτικές κυρώσεις, αστυνομικές εκθέσεις και τελικά στην παύση όλων των μουσικών εκδηλώσεων στο στάδιο.

Ωστόσο, πρόσφατη απόφαση της Δικαιοσύνης της Μαδρίτης απάλλαξε τόσο τη Ρεάλ όσο και τη διαχειρίστρια εταιρεία του γηπέδου από ποινικές ευθύνες, επισημαίνοντας ότι υπεύθυνες για την τήρηση των ορίων ήχου είναι κυρίως οι εταιρείες παραγωγής που οργανώνουν τις συναυλίες. Παρ’ όλα αυτά, οι ενώσεις κατοίκων σκοπεύουν να συνεχίσουν τη δικαστική μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η επιλογή του Μποτσέλι μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η Ρεάλ επιδιώκει ένα «ήπιο» restart, με εκδηλώσεις υψηλού κύρους αλλά χαμηλότερης ηχητικής επιβάρυνσης σε σχέση με μεγάλες pop ή urban παραγωγές. Ο Ιταλός τενόρος θεωρείται ιδανικός για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του γηπέδου, το οποίο μετά την επένδυση άνω των 1,2 δισ. ευρώ προσπαθεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πολυχώρους ψυχαγωγίας της Ευρώπης.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη ισχυρός συμβολισμός στη σχέση του Μποτσέλι με τη Ρεάλ. Ο διάσημος καλλιτέχνης είχε ερμηνεύσει ζωντανά τον ύμνο του Champions League στον τελικό του 2016 στο “Σαν Σίρο” του Μιλάνου, πριν από τον τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου οι «μερένγκες» κατέκτησαν το τρόπαιο στα πέναλτι.

Οι τελευταίες συναυλίες που φιλοξενήθηκαν στο Μπερναμπέου ήταν εκείνες των Aventura τον Σεπτέμβριο του 2024. Από τότε, το στάδιο παραμένει κλειστό για μουσικές διοργανώσεις, περιμένοντας τη μεγάλη επιστροφή.