Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα

Αλλαγή σκηνικού στο ιταλικό… δράμα για την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν, το οποίο όπως φαίνεται θα παιχτεί μέχρι το φινάλε, με τέσσερις πρωταγωνιστές!

Η βαθμολογία της Serie A πριν τη σέντρα το μεσημέρι της Κυριακής, στα πέντε ματς που είχαν ενδιαφέρον για την κορυφή και τις θέσεις που στέλνουν στα «αστέρια», είχε ως εξής: 2η η Νάπολι με 70, 3η η Γιουβέντους με 68, 4η η Μίλαν με 67, 5η η Ρόμα με 67 και 6η η Κόμο με 65. Πέντε ομάδες με πέντε βαθμούς απόσταση.

Πλέον, μετά τους αγώνες, η ιστορία έχει εξελιχθεί διαφορετικά, με τη Γιουβέντους -πέντε ματς αήττητη- να είναι αυτή που… αυτοκτονεί! Και αυτό γιατί η αδιάφορη Φιορεντίνα τη νίκησε εκτός έδρας (0-2) και την έριξε στην 6η θέση, ενώ την ίδια ώρα η Ρόμα που νικούσε 2-0 τη Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας, περνούσε 4η.

Στο 34ο λεπτό, η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ του Ντουρ και στο 83′ σφράγισε τη νίκη της -που δεν της προσφέρει το παραμικρό- με εκπληκτικό σουτ του Μαντράγκορα, ενώ ενδιάμεσα, στο 70′ είχε ακυρωθεί ως οφσάιντ, γκολ του Βλάχοβιτς.

Στη Ρώμη, η φορτσάτη Ρόμα που προερχόταν ήδη από τρεις μεγάλες νίκες και τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, νίκησε εύκολα τη Λάτσιο, έχοντας μάλιστα και πολλές περισσότερες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Πρωταγωνιστής του αγώνα ο στόπερ των «τζιαλορόσι» Τζιανλούκα Μαντσίνι που πέτυχε και τα δύο γκολ, το πρώτο στο 40′ και το δεύτερο στο 67′.

Η Νάπολι από την πλευρά της καθάρισε τη… μπουγάδα, αφού η νίκη της με 3-0 επί της Πίζα, σφράγισε την παρουσία της στην τελική τετράδα, μια αγωνιστική πριν το τέλος. Ο ΜακΤόμινεϊ στο 20′ και ο Ραχμάνι στο 27′ έδωσαν προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα τους, με τον Χόιλουντ να γράφει το τελικό 3-0 στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Τέλος, απολύτως σημαντικές και αναγκαίες σε αυτή τη μάχη, νίκες πήραν επίσης Μίλαν και Κόμο. Η πρώτη, με 2-1 επί της Τζένοα εκτός έδρας και η δεύτερη με 1-0 επί της Πάρμα.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Serie A:

Γιουβέντους – Φιορεντίνα 0-2

Κόμο – Πάρμα 1-0

Πίζα – Νάπολι 0-3

Ρόμα – Λάτσιο 2-0

Τζένοα – Μίλαν 1-2

16:00 Ίντερ – Βερόνα

19:00 Αταλάντα – Μπολόνια

21:45 Κάλιαρι – Τορίνο

21:45 Ουντινέζε – Κρεμονέζε

21:45 Σασουόλο – Λέτσε

Η βαθμολογία

Η τελευταία αγωνιστική (38η):

Κυριακή 24/5

16:00 Κρεμονέζε – Κόμο

16:00 Βερόνα – Ρόμα

16:00 Λάτσιο – Πίζα

16:00 Λέτσε – Τζένοα

16:00 Μίλαν – Κάλιαρι

16:00 Μπολόνια – Ίντερ

16:00 Νάπολι – Ουντινέζε

16:00 Πάρμα – Σασουόλο

16:00 Τορίνο – Γιουβέντους

16:00 Φιορεντίνα – Αταλάντα