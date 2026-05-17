Ο κόσμος μέσα από τα μάτια του Στιβ ΜακΚέρι

Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φωτογράφους – φωτορεπόρτερ εδώ και δεκαετίες. Έχει κερδίσει δεκάδες βραβεία – ανάμεσά τους το Magazine Photographer of the Year, τα έργα του έχουν «πρωταγωνιστήσει» στα εξώφυλλα γνωστών περιοδικών, ενώ όταν κάποιος ακούει το όνομά του στο μυαλό του θα πηγαίνει στο πορτραίτο Κορίτσι από το Αφγανιστάν. Και τώρα, ο Στιβ ΜακΚέρι ετοιμάζεται να μας δείξει τον κόσμο μέσα από τη δική του ματιά.

Το οπτικό σύμπαν του γνωστού φωτογράφου, μέσα από έντονα πορτραίτα, πολύχρωμα τοπία και καθημερινές σκηνές, εξερευνά έκθεση που εγκαινιάστηκε στο Palau Martorell στη Βαρκελώνη.

Η έκθεση «Icons. Steve McCurry» συγκεντρώνει περισσότερες από 150 φωτογραφίες του 76χρονου Αμερικανού και προτείνει ένα ταξίδι 40 ετών μέσα από πρόσωπα, τοπία και σκηνές της καθημερινής ζωής που απαθανατίστηκαν στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και άλλες περιοχές.

Οι φωτογραφίες του όχι μόνο καταγράφουν τόπους και ανθρώπους, αλλά και «κατασκευάζουν» ιστορίες ικανές να διασχίσουν πολιτισμικά, γεωγραφικά και συναισθηματικά όρια, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

«Απαλλαγμένη από άκαμπτες χρονολογίες ή καθορισμένες διαδρομές, η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να κινηθούν σύμφωνα με τη δική τους ευαισθησία, καθοδηγούμενοι μόνο από το συναίσθημα. Πρόσωπα, τόποι και ιστορίες εισέρχονται σε σιωπηλό διάλογο διαμέσου πολιτισμών και εποχών, αποκαλύπτοντας μια παγκόσμια γλώσσα που βασίζεται στην ενσυναίσθηση και την ανθρώπινη σύνδεση» σημειώνεται.

Το έργο του περιλαμβάνει συγκρούσεις, πολιτισμούς, αρχαίες παραδόσεις και σύγχρονο πολιτισμό, διατηρώντας πάντα το ανθρώπινο στοιχείο που έκανε τη διάσημη φωτογραφία του κοριτσιού από το Αφγανιστάν τόσο δυνατή εικόνα.

Ο Στιβ ΜακΚέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1984 για τη φωτογραφία του με τίτλο «Κορίτσι από το Αφγανιστάν», στην οποία απεικονίζεται ένα νεαρό κορίτσι πρόσφυγας με πράσινα μάτια.

Γεννημένος στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, σπούδασε κινηματογράφο στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και στη συνέχεια εργάστηκε σε μια εφημερίδα. Μετά από δύο χρόνια έκανε το πρώτο του από αυτά που έμελλε να γίνουν πολλά ταξίδια στην Ινδία. Ταξιδεύοντας με λίγα μόνο ρούχα και φιλμ, διέσχισε την υποήπειρο, εξερευνώντας τη χώρα με την κάμερά του.

Η έκθεση «Icons» θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026.