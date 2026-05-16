Διπλό πρόβλημα στη Ρεάλ λίγο πριν το Final Four: Η… εμφάνιση των Ταβάρες και Λεν (vid)
Ο Χεζόνια ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου Ταβάρες και Λεν χρησιμοποιούν πατερίτσες, λίγες ημέρες πριν το Final Four της Euroleague στην Αθήνα
Το Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο «T-Center» της Αθήνας, πλησιάζει (22-24/5), αλλά οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν φαίνεται πως έχουν… δρόμο μπροστά τους σε ό,τι αφορά την αποθεραπεία τους.
Ο Μάριο Χεζόνια ανέβασε ένα βίντεο από το γυμναστήριο της Ρεάλ Μαδρίτης και έγραψε χιουμοριστικά πως ούτως ή άλλως ποτέ δεν χρειαζόταν σκριν.
Τόσο ο Ταβάρες όσο και ο Λεν χρησιμοποιούν πατερίτσες, τη στιγμή που ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει ξεμείνει μονάχα με τον Ουσμάν Γκαρούμπα στο «5» εν όψει του ημιτελικού με τη Βαλένθια στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή (22/5, 21:00).
