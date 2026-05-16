Διπλό πρόβλημα στη Ρεάλ λίγο πριν το Final Four: Η… εμφάνιση των Ταβάρες και Λεν (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο «T-Center» της Αθήνας, πλησιάζει (22-24/5), αλλά οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν φαίνεται πως έχουν… δρόμο μπροστά τους σε ό,τι αφορά την αποθεραπεία τους.

Ο Μάριο Χεζόνια ανέβασε ένα βίντεο από το γυμναστήριο της Ρεάλ Μαδρίτης και έγραψε χιουμοριστικά πως ούτως ή άλλως ποτέ δεν χρειαζόταν σκριν.

Τόσο ο Ταβάρες όσο και ο Λεν χρησιμοποιούν πατερίτσες, τη στιγμή που ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει ξεμείνει μονάχα με τον Ουσμάν Γκαρούμπα στο «5» εν όψει του ημιτελικού με τη Βαλένθια στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή (22/5, 21:00).