Αυτοί είναι οι διαιτητές επιλέχθηκαν για το Final Four της Euroleague

Γνωστοί έγιναν από την Ευρωλίγκα οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο ΟΑΚΑ στο Final Four. Γνωστά ονόματα με τους τρεις διαιτητές του περσινού τελικού, ο Ντιφαλά αλλά και δύο πρωτάρηδες στις επιλογές των εκλεκτών από τη Euroleague.

Πρόκειται για τους Μεχντί Ντιφαλά, Λούκα Κάρντουμ, Μίλος Κόλιενσιτς, Όλεγκς Λάτισεφς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περούγα και Σρέτεν Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσιβτς, Γιαβόρ και Πουκλ!

Οι Λότερμοζερ, Περούγα και Νέντοβιτς σφύριξαν πέρυσι στον τελικό του Final-4 του Άμπου Ντάμπι. Για τον Λετονό Όλεγκς Λάτισεφς είναι το 12ο Final-4, για τον Γερμανό, Ρόμπερτ Λότερμοζερ, είναι το 11ο Final-4 ενώ για τον Γάλλο Ντιφάλα το έβδομο Ο Κροάτης Ράντοβιτς «γράφει» το 5ο του Final Four, Ο ισπανός Περούγα το τρίτο και ο Σλοβένος Νέντοβιτς το δεύτερο. Πρώτη φορά επιλέγονται σε Final-4 οι Κόλιενσιτς και Κάρντουμ.

Θυμίζουμε πως στους ημιτελικούς του Final-4 της Αθήνας στις 22 Μαΐου παίζουν στις 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και στις 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.