«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Culture Live 16 Μαΐου 2026, 13:10

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Ο Γκάρι Λίνεκερ και ο Χόρχε Βαλντάνο συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωταγωνιστών αυτού του διασκεδαστικού, νοσταλγικού και εκπληκτικά συγκινητικού ντοκιμαντέρ, «The Match», για τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986

Ο τίτλος της ταινίας μπορεί να ακούγεται κάπως μεγαλοπρεπής. Ποιος αγώνας θα μπορούσε να ξεχωρίσει από όλους τους άλλους; Ακόμα και αν περιορίσουμε τη συζήτηση αυστηρά στο ποδόσφαιρο, μπορεί ένας μεμονωμένος αγώνας να χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος στην ιστορία;

Αυτός ο αγώνας

Οι απόψεις αναπόφευκτα θα διαφέρουν, επηρεασμένες από την εθνικότητα, την προσωπική εμπειρία, τη γενιά, ακόμα και το γούστο. Ωστόσο, πολλοί θα ανέφεραν τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας ως έναν από τους πιο σημαντικούς.

H ταινία «The Match» προβλήθηκε στις Κάννες

Είναι κάτι άλλο

Δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχει παιχτεί ποτέ, ούτε ο πιο διασκεδαστικός, συναρπαστικός ή με τα περισσότερα γκολ. «Από αυτή την άποψη, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 μεταξύ της Αργεντινής και της Γαλλίας τον ξεπερνά με ευκολία» σχολιάζει ο Diego Lerer στο blog του micropsiacine.com και συνεχίζει:

«Αυτό που έχει αυτός ο αγώνας είναι κάτι άλλο. Είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς, ένας αγώνας που κατέληξε να αντιπροσωπεύει -τουλάχιστον για τις εμπλεκόμενες χώρες- το σημείο όπου το ποδόσφαιρο διασταυρώνεται με τη ζωή, το πάθος, την πολιτική, τις εθνικές συγκρούσεις και, σε αυτή την περίπτωση, τη μακροχρόνια σκιά του πολέμου».

Ιστορικό γεγονός

Η ταινία «The Match» έχει πλήρη επίγνωση αυτής της διάστασης και χτίζεται γύρω από αυτήν. Οι σκηνοθέτες Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγο Φράνκο τοποθετούν τον αγώνα σε βάθρο από την αρχή, μετατρέποντάς τον σε ένα ιστορικό, σχεδόν κοσμικό, γεγονός.

Δεν πρόκειται για ταινία για όσους βλέπουν το ποδόσφαιρο ως «απλώς ένα παιχνίδι», αλλά για όσους το ερμηνεύουν ως μεταφορά όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά για το ίδιο το σύμπαν.

Είτε συμφωνεί κανείς με αυτή την ιδέα είτε όχι, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας σίγουρα περιέχει τα απαραίτητα συστατικά: ομορφιά, πάθος, δόλο, εθνική ταυτότητα, πείσμα, οργή, πονηριά -και μια οδυνηρή ιστορία που αναπόφευκτα παίζει το ρόλο της.

Γενικά προοδευτικοί

Για να αφηγηθούν αυτή την ιστορία, οι σκηνοθέτες βασίζονται στον Χόρχε Βαλντάνο και τον Γκάρι Λίνεκερ -δύο εκπληκτικά παρόμοιες προσωπικότητες, και οι δύο εύγλωττοι, με μεγάλη εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης και γενικά προοδευτικοί- ως κεντρικοί αφηγητές τους.

Μαζί τους, αρκετοί πρώην παίκτες καλούνται να παρακολουθήσουν πλάνα του αγώνα και άλλα στοιχεία της ταινίας σε μια μεγάλη οθόνη, αντιδρώντας και σχολιάζοντας σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα είναι μια πολυεπίπεδη αφήγηση που, πριν καν φτάσει στα 90 λεπτά του αγώνα (91, για να είμαστε ακριβείς), ανακατασκευάζει προσεκτικά το ευρύτερο πλαίσιο του τι διακυβευόταν.

Ιστορική αναδρομή

Και η ταινία δεν διστάζει να πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Σχεδιάζει μια γραμμή που ξεκινά από την αποβίβαση των Βρετανών στα νησιά Φώκλαντ, περνά από την εφεύρεση του ποδοσφαίρου, τη μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών (με το περιβόητο επεισόδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966 να παρουσιάζεται δικαίως), και φτάνει σε απροσδόκητες πολιτισμικές διασταυρώσεις -όπως η επίσκεψη της βασίλισσας στην Αργεντινή- πριν καταλήξει στον πόλεμο του 1982 και τις οδυνηρές συνέπειές του.

Μια ματιά στα χρόνια που οδήγησαν στο Μεξικό του 1986 –με τις δύο ομάδες στο μικροσκόπιο, και τους δύο προπονητές υπό αμφισβήτηση- και στους προηγούμενους αγώνες του τουρνουά έθεσαν το σκηνικό για τον ίδιο τον αγώνα.

Το «Χέρι του Θεού»

Η ταινία «The Match» δεν φαίνεται να θα προσελκύσει πολλούς νέους οπαδούς στο «όμορφο παιχνίδι», αλλά αυτή η διασκεδαστική εξόρμηση στην πολυτελή νοσταλγία είναι γεμάτη με αρκετές ιδιόμορφες λαϊκές παραδόσεις και ασυνήθιστες λεπτομέρειες, ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον ακόμη και των θεατών που δεν ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό.

Το περιβόητο γκολ του Μαραντόνα, γνωστό ως «Χέρι του Θεού», έχει αναλυθεί εξαντλητικά από βιογράφους και σκηνοθέτες.

Η ταινία «The Match» επανεξετάζει αυτό το αμφιλεγόμενο γκολ σε μια γρήγορη αλλά λεπτομερή ακολουθία, μεγεθύνοντας φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από πολλαπλές γωνίες για να αποδείξει με αρκετή βεβαιότητα ότι επρόκειτο για χέρι.

Ακόμη και οι θαυμαστές του Μαραντόνα παραδέχονται ότι φαίνεται να έκανε σκόπιμα και εσκεμμένα ζαβολιά. Προσθέτοντας βάρος στο επιχείρημά τους, οι σκηνοθέτες ανακαλύπτουν πολυάριθμα παραδείγματα όπου ο ίδιος έχει κάνει παρόμοιες κινήσεις σε προηγούμενους αγώνες.

Τα ξόρκια

Παρουσιάζονται λεπτομέρειες όπως η μακρά λίστα των προληπτικών παραδόσεων των Αργεντινών παικτών πριν από τον αγώνα, για παράδειγμα, η οποία περιλάμβανε ένα μυστικό τελετουργικό θάψιμο γλυκών στο γήπεδο.

Η παράξενη μεταθανάτια ζωή της εμβληματικής φανέλας του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια άλλη τρελή παρέκβαση, καθώς παρέμεινε θαμμένη για χρόνια σε μια αγγλική σοφίτα πριν πουληθεί σε δημοπρασία για περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο καθοριστικές στιγμές

Όταν η ταινία φτάνει στην κορύφωση επανεξετάζει αυτό που όλοι ήδη γνωρίζουν: τα δύο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα, πάνω απ’ όλα, και το γκολ της Αγγλίας στα τελευταία λεπτά που έφερε ένταση στα τελευταία λεπτά.

Αλλά εστιάζει επίσης σε λιγότερο γνωστές λεπτομέρειες -στοιχεία γνωστά κυρίως σε αφοσιωμένους ιστορικούς του αθλήματος, όπως ο Αντρές Μπούργκος, του οποίου το βιβλίο χρησιμεύει ως βασική πηγή.

Χωρίς να αποκαλύπτει τίποτα, η ταινία εμβαθύνει στις δεισιδαιμονίες, τις εμμονές του Μπιλάρντο, συγκεκριμένες στιγμές του αγώνα και άλλες περιστάσεις που ενισχύουν τη σημασία του. Ωστόσο, οι δύο καθοριστικές στιγμές παραμένουν «Το Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα», με όλες τις ηθικές και αισθητικές τους προεκτάσεις.

Η συγκίνηση

Με τους Τζον Μπαρνς και Πίτερ Σίλτον στο πλευρό του Λίνεκερ για την Αγγλία, και τους Όσκαρ Ρουγκέρι, Ρικάρντο Τζιούστι, Χούλιο Ολαρτικοέτσεα, Χόρχε Μπουρουτσάγκα και Βαλντάνο για την Αργεντινή, η ταινία «The Match» χτίζει την αφήγησή της μέσα από αναμνήσεις και αντιδράσεις, παρά μέσω τακτικής ανάλυσης ή σχολιασμού από ειδικούς.

Και σε αυτές τις ανταλλαγές, μεταξύ πρώην αντιπάλων που τώρα τους ενώνει ο χρόνος, αναδύεται η πιο ηχηρή και ουσιαστική ιδέα της ταινίας: η αφήγηση μιας ιστορίας που διαμορφώθηκε από ένταση, αντιπαλότητα, δυσαρέσκεια και δυσπιστία, για να καταλήξει σε ένα παρόν που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και θαυμασμό.

Κάτι μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο

H ταινία έχει και μια πραγματική συναισθηματική δύναμη, κυρίως στους γλυκόπικρους φόρους τιμής σε χαμένους συντρόφους όπως ο Μαραντόνα και ο Μπόμπι Ρόμπσον, καθώς και στις συγκινητικές μαρτυρίες πρώην στρατιωτών και από τις δύο πλευρές του πολέμου των Φώκλαντ, που υπογραμμίζουν την κοινή αδελφότητα που τους ένωσε μπροστά σε μια ουσιαστικά μάταιη σύγκρουση.

Η θεραπευτική, ενοποιητική δύναμη του αθλητισμού μπορεί να είναι ένα κλισέ μήνυμα, αλλά οι δημιουργοί της ταινίας καταβάλλουν εντυπωσιακές προσπάθειες για να μιλήσουν για κάτι μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Προσπαθούν και, ως επί το πλείστον, πετυχαίνουν.

*Με στοιχεία από thetimes.com και micropsiacine.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

8 παράγοντες στρες που το σώμα καταγράφει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα
Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες

Αποτύχαμε
Αποτύχαμε

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Αναστασία Γιάμαλη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε
Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

