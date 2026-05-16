Μεταβίβαση ακινήτων σε… επτά μήνες – Ο Γολγοθάς της γραφειοκρατίας

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας παραμένουν «κολλημένα» τα ακίνητα καθώς και η αγορά τους.

Μπορεί η χώρα να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο έντονου επενδυτικού και οικονομικού μετασχηματισμού, πλην όμως, πίσω όμως από αυτή τη δυναμική εικόνα, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές αδυναμίες που επηρεάζουν την ταχύτητα των επενδύσεων.

Η διαδικασία για τα ακίνητα

Παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ και τη λειτουργία του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 213 ημέρες, δηλαδή περίπου επτά μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Subnational Business Ready in Greece» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μεταβίβαση ενός ακινήτου μπορεί να διαρκέσει 56 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα, 136 ημέρες στην Αθήνα, 142 στη Λάρισα, 122 στο Ηράκλειο και 213 ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για μια αγορά που επιχειρεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και νέα κεφάλαια, καθώς η ταχύτητα των συναλλαγών αποτελεί βασικό παράγοντα αξιολόγησης ενός επενδυτικού προορισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στον χρόνο μετάβασης κάθε πόλης από το παλαιό σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο Κτηματολόγιο.

Εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, από τον έλεγχο τίτλων μέχρι την καταχώριση στο Κτηματολόγιο.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει όχι μόνο τους ιδιοκτήτες και τους αγοραστές, αλλά και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων συνολικά.

Oι διαδικασίες

Για την απλοποίηση και επιτάχυνση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων οι συμβολαιογράφοι μετατρέπονται σε «υπηρεσία μιας στάσης» αναλαμβάνοντας πλέον το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών αλλά και μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς.

Από τη σύνταξη του σχεδίου του συμβολαίου τη συλλογή των δικαιολογητικών μέχρι και την υποβολή της συμβολαιογραφικής πράξης.

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων.

Πηγή: ot.gr