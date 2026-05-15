«Να προσέχετε τι λέτε» – Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μεσούσης της σεζόν για να τον βοηθήσει να κατακτήσει την φετινή Euroleague, ωστόσο οι Πράσινοι αποκλείστηκαν στο Game 5 με τη Βαλένθια και ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή τους σεζόν.

Οι αντιδράσεις και η κριτική χτύπησε… κόκκινο, με τον Αμερικανό φόργουορντ Χέιζ-Ντέιβις να ξεσπά σε ανάρτησή του στα social media για όσα έχουν ειπωθεί από το βράδυ της Τετάρτης (13/5) και το τέλος του ματς.

Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.

Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.

Βλέπω πολύ τοξική συμπεριφορά, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χέιζ-Ντέιβις.

Έτσι, μετά την ήττα από τη Βαλένθια, οι «πράσινοι» θα απουσιάσουν από τη γιορτή του μπάσκετ που θα γίνει μέσα στο σπίτι τους.