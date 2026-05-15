Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει το… βλέμμα του στο Άστον Βίλα – Λίβερπουλ (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ματσάρα απόψε (15/5, 22:00) στην Premier League, με την Άστον Βίλα (5η) να φιλοξενεί τη Λίβερπουλ (4η), με το διακύβευμα να είναι η τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, αφού οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 59 βαθμούς. Ένα παιχνίδι που έχει θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός.

Ο λόγος; Αν οι Ερυθρόλευκοι τερματίσουν 2οι (θέση που έχουν αυτή τη στιγμή) και μπουν στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μπορεί να βρεθούν απευθείας στον 3ο προκριματικό. Δηλαδή να κερδίσουν έναν γύρο.

Αυτό θα συμβεί αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League (άρα θα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League) και κατακτήσει και το Europa League (επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League). Αυτό θα γίνει εξαιτίας του rebalancing.

🇬🇷 Olympiacos now in a position to benefit from potential UEL winner rebalancing (if 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 🏆 + Top 4 finish). They’d move together with 🇳🇴 Bodø/Glimt from UCL Q2 to Q3, which would ensure them league stage football (at least in 🟠 UEL). 🇹🇷 Fenerbahçe needs 🇬🇷 PAOK to… pic.twitter.com/Requ8jRGg4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 14, 2026

Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa και εισιτήριο για το Champions League μέσω της 5ης θέσης της Premier League επειδή το rebalancing της UEFA ισχύει πριν μοιραστούν τα έξτρα εισιτήρια σε δύο χώρες με την καλύτερη κατάταξη τη φετινή σεζόν (η Αγγλία είναι μία από αυτές).

Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα που θα κατακτήσει την 6η θέση στην Αγγλία θα πάρει εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, αντί για όποιον τερματίσει 2ος στην Πορτογαλία. Με τον Ολυμπιακό να παραμένει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League…

Ενδιαφέρον και την τελευταία αγωνιστική της Premier League

Αν η Άστον Βίλα επικρατήσει απόψε της Λίβερπουλ δεν «κλειδώνει» την 4η θέση αφού την επόμενη και τελευταία αγωνιστική οι «χωριάτες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας, ενώ οι Reds υποδέχoνται την Μπρέντφορντ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η ομάδα του Σλοτ είναι αυτή που θα έχει το πάνω χέρι καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από αυτή του Έμερι.