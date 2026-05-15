Η Βαλένθια θέλει περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague

Η Βαλένθια θα βρεθεί στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Παρά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες επέστρεψαν στη Roig Arena επικρατώντας στο Game 5 και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5, με τον κόσμο των «νυχτερίδων» να περιμένουν πως και πως τα εισιτήρια για τo Final Four.

Τι είπε ο GM της Βαλένθια

Ο General Manager της ομάδας, Ενρίκ Καρμπονέλ, μίλησε σε ραδιόφωνο της περιοχής, αποκαλύπτωντας πως οι δυο πλευρές, Βαλένθια και EuroLeague δηλαδή, βρίσκονται τις τελευταίες ώρες σε διαρκή επικοινωνία, για να εξασφαλίσουν μεγάλο αριθμό εισιτηρίων για τους φίλους των «νυχτερίδων».

Βέβαια, ακόμα παραμένει άγνωστο το τι θα συμβεί καθώς τα πράγματα είναι… οριακά όσον αφορά τα «μαγικά χαρτάκια». Με τον ενθουσιασμό και τη σύγχυση που έχει προκληθεί, να έχουν επηρεάσει δεδομένα την κατάσταση.

«Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε όλο το πρωί με την EuroLeague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε».