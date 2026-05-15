Λήγει σήμερα 15 Μαΐου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass στο οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι νέοι που έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31.12.2025 για να λάβουν το επίδομα των 150 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 15 Μαΐου 2026 είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Η ενίσχυση παρέχεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αγορές ή υπηρεσίες στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

H διαδικασία της αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα του Youth Pass (πατήστε ΕΔΩ).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Προσοχή: Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e–shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πηγή: ΟΤ