Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Oι «Πολίτες» νίκησαν εύκολα και περιμένουν γκέλα της ‘Αρσεναλ

Εύκολη νίκη για τη Μάντσεστερ Σίτι που επικράτησε με 3-0 στο «Etihad» της Κρίσταλ Πάλας σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 31η αγωνιστική της Premier League και παραμένει στο κόλπο του τίτλου. Στο -2 από την Άρσεναλ οι «Πολίτες» που περιμένουν μία γκέλα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα στα δύο τελευταία ματς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν κάποιες καλές στιγμές, αλλά η Σίτι άνοιξε το σκορ όταν στο 32′ ο Φόντεν βρήκε με τακουνάκι τον Σεμένιο και εκείνος έκανε το 1-0. Στο 40′ ο Μαρμούς έκανε και το 2-0 τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 84′ ο Σαβίνιο με πλασέ από ασίστ του Τσερκί.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες (58’ Ντοκού), Χουσάνοβ, Γκεΐ, Γκβάρντιολ (58’ Ακέ), Αΐτ Νουρί, Μπερνάρντο Σίλβα (79’ Τσερκί), Φόντεν (82’ Στόουνς), Σεμένιο, Σαβίνιο, Μαρμούς (79’ Κόβατσιτς).

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Μουνιόθ (82’ Κλάιν), Λακρουά, Κανβό, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Λέρμα, Χιουζ (61’ Γουόρτον), Τζόνσον (75’ Καμάντα), Πίνο (61’ Σαρ), Ματετά (61’ Στραντ Λάρσεν).