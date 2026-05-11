UEFA: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των ευρωπαϊκών τελικών – Αναλυτικά οι ορισμοί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους τελικούς των Champions, Europa και Conference League ανακοίνωσε η UEFA.

Πιο αναλυτικά, τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ (30/5) θα σφυρίξει ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ, τον τελικό του Europa League (Άστον Βίλα – Φράιμπουργκ, 20/5) ο Γάλλος, Φρανσουά Λετεσιέ και τον τελικό του Conference League (Ράγιο Βαγιεκάνο – Κρίσταλ Πάλας, 27/5) ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η διαιτητής του τελικού του Champions League Γυναικών, όπου θα κοντραριστούν η Μπαρτσελόνα με την Ολιμπίκ Λιονέ. Πρόκειται για την Τες Όλοφσον από τη Σουηδία, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις Μαϊου στο Οσλο.

Αναλυτικά οι διαιτητικές ομάδες:

Τελικός Champions League (30/05)

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ

Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν

4ος: Σάρερ

VAR: Ντάνκερτ

AVAR: Σρούντερ

Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)

Δαιιτητής: Όλοφσον

Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ

4η: Ντιμιτρέσκου

VAR: Φαν Ντρίσε

AVAR: Σαν

Τελικός Europa League (20/05)

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί

4ος: Ερνάντες

VAR: Μπρισάρ

AVAR: Ντελαζό

Τελικός Conference League (27/05)

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι

Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι

4ος: Νίμπεργκ

VAR: Ντι Μπέλο

AVAR: Κίφι