UEFA: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των ευρωπαϊκών τελικών – Αναλυτικά οι ορισμοί
Οι ορισμοί των διαιτητών στους τελικούς σε Champions (ανδρών και γυναικών), Europa και Conference League.
Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους τελικούς των Champions, Europa και Conference League ανακοίνωσε η UEFA.
Πιο αναλυτικά, τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ (30/5) θα σφυρίξει ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ, τον τελικό του Europa League (Άστον Βίλα – Φράιμπουργκ, 20/5) ο Γάλλος, Φρανσουά Λετεσιέ και τον τελικό του Conference League (Ράγιο Βαγιεκάνο – Κρίσταλ Πάλας, 27/5) ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η διαιτητής του τελικού του Champions League Γυναικών, όπου θα κοντραριστούν η Μπαρτσελόνα με την Ολιμπίκ Λιονέ. Πρόκειται για την Τες Όλοφσον από τη Σουηδία, ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις Μαϊου στο Οσλο.
Αναλυτικά οι διαιτητικές ομάδες:
Τελικός Champions League (30/05)
Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ
Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν
4ος: Σάρερ
VAR: Ντάνκερτ
AVAR: Σρούντερ
Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)
Δαιιτητής: Όλοφσον
Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ
4η: Ντιμιτρέσκου
VAR: Φαν Ντρίσε
AVAR: Σαν
Τελικός Europa League (20/05)
Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ
Βοηθοί: Μινιέ, Ραμουνί
4ος: Ερνάντες
VAR: Μπρισάρ
AVAR: Ντελαζό
Τελικός Conference League (27/05)
Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι
Βοηθοί: Μπιντόνι, Τεγκόνι
4ος: Νίμπεργκ
VAR: Ντι Μπέλο
AVAR: Κίφι
