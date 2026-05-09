Πανσερραϊκός-Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή

Μια ανάσα από την παραμονή βρίσκεται η Κηφισιά (σ.σ. ουσιαστικά μένει!), τρεις αγωνιστικές πριν από την λήξη των πλέι άουτ, μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Πανσερραϊκού. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή χάρη στις αλλαγές του Λέτο καθώς κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν το τρίποντο με γκολ στο 85’.

Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά που έφτασε στους 37 βαθμούς και παραμένει αήττητη για έκτη αγωνιστική με δυο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Ο Πανσερραϊκός παρέμεινε στους 28 και η βαθμολογική θηλιά τον σφίγγει επικίνδυνα.

Ο Πανσερραϊκός σκόραρε στο 28’ με τον ‘Ιβαν και η Κηφισιά ισοφάρισε στο 63’ με τον Θεοδωρίδη και πήρε τη νίκη στο 85’ με γκολ του Μπένι. Πάντως, κλειδί της νίκης της Κηφισιάς για την 7η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League ήταν ο Θεοδωρίδης με ένα γκολ και μια ασίστ.

Ο Πανσερραϊκός απείλησε στο 11’ όμως ο Ραμίρες είπε «όχι» σε κεφαλιά-ψαράκι του Καρέλη, μετά από κεφαλιά-πάσα του Φέλτες. Η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 18’ καθώς πλάσαρε άουτ και ακολούθησε μια ακόμη στο 25’ όταν ο Τιναλίνι απέκρουσε σουτ του Μπένι, ο οποίος πήρε την μπάλα μετά από γύρισμα του Ζέρσον.

Το 1-0 για τον Πανσερραϊκό έγινε στο 28’ με «δράστη» τον ‘Ιβαν, μετά από ασίστ του Ριέρα. Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει, ενώ στο 35’ ο Χριστόπουλος έχασε ένα ακόμη τετ α τετ καθώς τον νίκησε ο Τιναλίνι.

Στο ημίχρονο ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές. Η πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου είναι το ακυρωθέν γκολ του Θεοδωρίδη στο 48’ καθώς ο παίκτης της Κηφισιάς ήταν οφσάιντ.

Τελικά, ο Θεοδωρίδης, ένας από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή, σκόραρε (1-1) στο 63’, μετά από σέντρα του Κονατέ. Η φάση ελέγχθηκε (σ.σ. διαιτητής ο Παπαδόπουλος και ο Πολυχρόνης) αν πριν από τη σέντρα του Κονατέ υπήρχε φάουλ του Ζέρσον πάνω στον Τσαούση, δεν διαπιστώθηκε κάτι και κατακυρώθηκε η ισοφάριση της Κηφισιάς.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και στο 70’ ο Θεοδωρίδης είχε μια ακόμη ευκαιρία, με σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ. Το γκολ της νίκης των φιλοξενουμένων πέτυχε ο Μπένι στο 85’, μετά από ασίστ του Θεοδωρίδη, ο οποίος με φοβερό ξεπέταγμα πέρασε τον Ντε Μπάρκα και έδωσε πάσα στον σκόρερ.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (89’ Αρμουγκόμ), Τσαούσης (89’ Μασκανάκης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (71’ Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα (79’ Σοφιανός), Καρέλης, ‘Ιβαν

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ, Μποτία (77’ Σόουζα), Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο (46’ Ρουκουνάκης), Αμανί (46’ Ταβάρες), Ζέρσον (81’ Σιμόν), Πόμπο, Μπένι, Χριστόπουλος (46’ Θεοδωρίδης).