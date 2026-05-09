ΑΑΔΕ: Σε φοροελεγκτικό κλοιό η αγορά ακινήτων – Τι ψάχνουν οι ελεγκτές
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Μαΐου 2026, 06:00

Χιλιάδες διασταυρώσεις αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ - Από κόσκινο 2.500 φάκελοι αγοραπωλησιών, δωρεών και κληρονομιών

Μαρία Βουργάνα
«Κρυφές» αγοραπωλησίες ακινήτων και αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις που τρέχει η ΑΑΔΕ, η οποία περνά από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών. Οι φοροελεγκτές αναμένεται να ανοίξουν φέτος 2.500 φακέλους μεταβιβάσεων ακινήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στο σκάνερ των ελεγκτών έχουν μπει χιλιάδες υποθέσεις για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Ο έλεγχοι θα επεκταθούν στους συμβολαιογράφους για το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ, με τους ελεγκτές να εξετάζουν εάν για τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν είχε πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το περασμένο έτος υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατ. ευρώ έναντι 888,851 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 10%. Τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15%-45% και το φθινόπωρο θα βρεθούν στο στόχαστρο των φοροελεγκτών. Στις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ αξιοποιούνται τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com, VRBO, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβάλει οι φορολογούμενοι.

Λαβράκια φοροδιαφυγής

Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις του 2025 αποκαλύφθηκαν:

1. 873 φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα το 2019 και ενώ είχαν πληρώσει τον φόρο μεταβίβασης «ξέχασαν» να δηλώσουν τη δαπάνη αγοράς του ακινήτου στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Υστερα από παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ, το 65% των φορολογουμένων συμμορφώθηκε, υποβάλλοντας τις δηλώσεις που αποκάλυψαν αγορές ακινήτων συνολικού ύψους 87 εκατ. ευρώ και οδήγησαν σε επιπλέον φόρους άνω των 577.000 ευρώ.

2. 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα. Διενεργήθηκε διασταύρωση στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς και για το 2022 με αξιοποίηση δεδομένων από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Η δράση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας με σχετικό ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν, για διαφορές δηλωθέντος εισοδήματος άνω των 500 ευρώ, 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ (6.222 για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022) που θα κληθούν για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Μετά τη διασταύρωση που πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2018-2019 δηλώθηκαν εισοδήματα ύψους 7.232.683 ευρώ.

3. 1.545 φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και έπειτα, είτε χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (1.017 περιπτώσεις) είτε χωρίς να έχουν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση (528 περιπτώσεις).

4. 12.145 περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή με μη έγκυρο ΑΜΑ αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Agro-in 08.05.26

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
