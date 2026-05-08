08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Τεχνολογία 08 Μαΐου 2026, 17:15

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Το κομμουνιστικό κόμμα του Βιετνάμ σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει τις επιχειρήσεις προπαγάνδας στρατολογώντας influencer και ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων να παράγουν podcast και στοχευμένο περιεχόμενο.

Αυτό αποκαλύπτουν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με τα οποία οι αρχές της μονοκομματικής ασιατικής χώρας θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο από τουλάχιστον 1.000 influencer και 5.000 ειδικούς της ΑΙ έως το 2030.

Στόχος είναι να επιτευχθεί μια «ιδεολογική ανοσία» της βιετναμέζικης κοινωνίας έναντι του «επιβλαβούς, ψευδούς και τοξικού περιεχομένου» αναφέρεται σε έγγραφο που συντάχθηκε τον Απρίλιο από την επιτροπή προπαγάνδας.

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καθιστά να αναγκαία μια νέα προσέγγιση για την διάδοση της κομματικής ιδεολογίας στις νέες γενιές, αναγνωρίζει η κυβέρνηση.

To σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο μηχανισμός ασφαλείας του Βιετνάμ ενισχύει την εξουσία του υπό τον γενικό γραμματέα του κόμματος και πρόεδρο Το Λαμ, πρώην επικεφαλής του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο οποίος έχει εξελιχθεί στον ισχυρότερο ηγέτη της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος στο δημόσιο αφήγημα, σε μια χώρα όπου η ελευθερία του Τύπου κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις χειρότερες παγκοσμίως. Οι αρχές ελέγχουν τον δημόσιο διάλογο κατευθύνοντας την ειδησεογραφική κάλυψη και λογοκρίνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσοι εκφράζουν διαφορετικές απόψεις αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή κράτηση, ενώ μια εξειδικευμένη στρατιωτική μονάδα καταπολεμά πληροφορίες που θεωρεί επιβλαβείς μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων και σχολίων.

Το έγγραφο προβλέπει ότι έως το τέλος της δεκαετίας τουλάχιστον το 80% των πληροφοριοών στο βιετναμέζικο Διαδίκτυο θα έχει «θετικό χαρακτήρα», ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται ώστε να απομακρύνεται μέσα σε 24 ώρες τουλάχιστον το 90% του περιεχομένου που παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές του κόμματος.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται από βιετναμέζικες τεχνολογικές εταιρείες θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης», ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται με πιο απλό τρόπο μέσω podcast, σύντομων βίντεο και στοχευμένων αναρτήσεων στα social media, αναφέρει το κείμενο.

Εξωτερικοί influencer και αξιωματούχοι εκπαιδευμένοι σε ψηφιακές δεξιότητες θα βοηθούν επίσης στην επικοινωνία με τους νέους και με ένα κοινό που προτιμά ολοένα και περισσότερο το οπτικό περιεχόμενο σε σύντομα βίντεο.

Το Βιετνάμ είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές του Facebook παγκοσμίως, ενώ εκατομμύρια κάτοικοι χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες όπως το TikTok.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η χώρα είχε 79 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς, νούμερο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 80% του πληθυσμού, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων DataReportal.

«Δημιουργικότητα» στα κρατικά μέσα

Άλλες κατευθυντήριες γραμμές που ανακοίνωσε το κόμμα τον Μάιο προτρέπουν τα παραδοσιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα στην κάλυψη της δραστηριότητας ανώτερων ηγετών, δίνοντας τους influencer ως παράδειγμα.

Η χρήση influencer εξετάζεται επίσης για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πτωτικών τάσεων της αγοράς, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας τον Μάρτιο.

Ορισμένοι έχουν ήδη στρατολογηθεί, δήλωσε ένας influencer στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο ίδιος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο ώστε να διατηρήσει την αυτονομία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αιτήματα του κόμματος συνήθως περιλαμβάνουν τη δημοσίευση εγκεκριμένου υλικού και αναρτήσεων ή την προώθηση επίσημων δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναμένουν προνόμια όπως χορηγούμενα ταξίδια, όχι όμως και οικονομική αποζημίωση, ανέφερε η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της για τον φόβο αντιποίνων.

Τον Απρίλιο, η κεντρική επιτροπή της Κομμουνιστικής Νεολαίας κάλεσε Βιετναμέζους influencers σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κίνα, ανέφερε.

Παρόλα αυτά, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας αυξάνει δημιουργεί τον κίνδυνο πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις του κόμματος.

Το τραγούδι My Uncle («Ο θείος μου») που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο  παρομοίαζε τον πρόεδρο Το Λαμ με τον εκλιπόντα ιδρυτή του κομμουνιστικού Βιετνάμ, Χο Τσι Μιν, γνωστό ως «Θείο Χο».

Το τραγούδι προκάλεσε ανησυχία στο κόμμα.

«Ο θείος δείχνει τον δρόμο, φωτίζοντας την πορεία του έθνους μας» τραγουδούσε ο ερμηνευτής Ντου Τιέν, ο οποίος έχει 850.000 ακολούθους στο Facebook, συνοδευόμενος από βίντεο του Λαμ να συναντά τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin.

Λίγο αργότερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης έλαβαν οδηγίες να μην προβάλλουν «πολιτιστικά προϊόντα με ακατάλληλο προσανατολισμό», τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το κύρος των κομμουνιστών ηγετών και της ιδεολογίας τους,

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών στην αγορά μετά την 4ήμερη άνοδο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Περιβάλλον 07.05.26

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
