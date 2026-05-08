Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαΐου 2026, 16:43

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες και στα κράτη μέλη εν μέσω της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και των ανησυχιών για πιθανές ελλείψεις κηροζίνης το καλοκαίρι, λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στον εφοδιασμό που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, διαβεβαιώνοντας προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη κηροζίνης στην Ευρώπη. «Έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τα καύσιμα», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου για θέματα ενέργειας, ‘Ανα-Κάιζα Ιτκόνεν. «Η Επιτροπή αξιολογεί στενά την κατάσταση», με τον τομέα των αερομεταφορών, με τα κράτη-μέλη και με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, προσθέτοντας ότι «εφόσον απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες θα αναλάβουμε δράση».

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «παρατηρητηρίου κηροζίνης», με στόχο τη στενότερη παρακολούθηση των αποθεμάτων στην ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προέβλεπε μόνο τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για 90 ημέρες, χωρίς διαχωρισμό ανάμεσα σε βενζίνη, ντίζελ ή κηροζίνη. Εάν η κρίση συνεχιστεί, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εθελοντικής ανακατανομής μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Πότε οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα καταβάλουν αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωση πτήσης

Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις ακυρώσεις πτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Οι επιβάτες που επηρεάζονται από ακυρώσεις συνεχίζουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια στο αεροδρόμιο και αποζημίωση για ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη για ειδικά μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, σε αντίθεση με την κρίση της Covid-19», υπογραμμίζει το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις αερομεταφορές.

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις», όπως ενδεχόμενη πραγματική έλλειψη καυσίμων. Αντίθετα, οι υψηλές τιμές καυσίμων δεν θεωρούνται «έκτακτη περίσταση», τονίζει η Επιτροπή.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος ‘Ανα-Κάιζα Ιτκόνεν, «οι αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται από την καταβολή αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, όπως η έλλειψη καυσίμων. Δεν θεωρούμε τις υψηλές τιμές καυσίμων ως έκτακτες περιστάσεις».

Παράλληλα, η Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα και για τις πρόσθετες χρεώσεις στα εισιτήρια. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος ‘Ανα-Κάιζα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν εκ των υστέρων «έκτακτες χρεώσεις καυσίμων» σε ήδη αγορασμένα εισιτήρια, καθώς οι αυξημένες τιμές καυσίμων θεωρούνται πλέον «προβλέψιμες». Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αεροπορικές υπηρεσίες, η τελική τιμή του εισιτηρίου πρέπει να εμφανίζεται εξαρχής και να περιλαμβάνει όλους τους αναπόφευκτους φόρους, τέλη και χρεώσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσαρμόζουν τις τιμές μόνο για νέες κρατήσεις, όχι όμως να προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ακόμη ότι αλλαγές στην τιμή μετά την κράτηση ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα παραβίασης των κανόνων της ΕΕ περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με τις εθνικές αρχές να είναι αρμόδιες για την εξέταση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναλύσει λεπτομερώς τις δυνατότητες ευελιξίας σχετικά με το «tankering», όταν οι αεροπορικές εταιρείες πετούν με περισσότερα καύσιμα από ό,τι χρειάζεται για να αποφύγουν την αγορά ακριβότερης κηροζίνης σε άλλο αεροδρόμιο. Για να αποφευχθεί το κλείσιμο ορισμένων δρομολογίων, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από τον κανόνα αύξησης καυσίμων κατά 90% βάσει του ReFuelEU Aviation.

Προβλέπεται επίσης ευελιξία για τις χρονοθυρίδες στα αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από τις συνήθεις υποχρεώσεις χρονοθυρίδων προσγείωσης και απογείωσης λόγω προβλημάτων εφοδιασμού καυσίμων στα αεροδρόμια. Κατά την εφαρμογή της «δικαιολογημένης μη χρήσης χρονοθυρίδων» βάσει του σχετικού Κανονισμού, οι αεροπορικές εταιρείες δεν τιμωρούνται για τη μη χρήση των χρονοθυρίδων που τους έχουν διατεθεί.

Ασφαλής η χρήση του καυσίμου αεροσκαφών  αεροπορίας στην Ευρώπη

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) εξέδωσε Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας (Safety Information Bulletin) για να ενημερώσει τους φορείς της αεροπορίας, σχετικά με την «ασφαλή χρήση» του αμερικανικού καυσίμου αεροπορίας Jet A στην Ευρώπη. Αυτό, λόγω πιθανών ελλείψεων του καυσίμου Jet A-1 που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο έχει επηρεάσει την προμήθεια καυσίμου Jet A-1, το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αεροπορίας και της προμήθειας καυσίμων εξετάζουν, ως εκ τούτου, τη σκοπιμότητα χρήσης καυσίμου Jet A, που προέρχεται από άλλες περιοχές του κόσμου, για την αντιμετώπιση πιθανής έλλειψης», αναφέρει ο EASA.

Όπως σημειώνεται, το Jet A χρησιμοποιείται ήδη στη Βόρεια Αμερική, όμως η εισαγωγή του στην ευρωπαϊκή αγορά απαιτεί «κατάλληλη διαχείριση», καθώς παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Jet A-1, κυρίως ως προς το σημείο πήξης.

Η EASA καλεί αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και φορείς επίγειας εξυπηρέτησης να επανεξετάσουν διαδικασίες και ελέγχους, ώστε «να διασφαλιστεί η ασφαλής διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων».

Η ΕΕ διερευνά αυτήν την οδό και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες πιέζουν για την ευρύτερη χρήση της από αυτό το καλοκαίρι.

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

«Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας» λέει ο Ρούμπιο – Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08.05.26

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούντα για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)
Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

