Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 91-87 στο «Telekom Center», έτσι οι δύο ομάδες θα παίξουν τουλάχιστον ένα ακόμα παιχνίδι.

Ο Χρήστος Σερέλης, που αντικατέστησε τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος αποβλήθηκε, μίλησε μετά το ματς τονίζοντας πως η άμυνα των Πράσινων ήταν κακή, ενώ στάθηκε και στην αυτοπεποίθηση που βρήκαν οι Ισπανοί.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Σερέλης:

«Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και από τις μεταβάσεις ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μετά απέκτησε η Βαλένθια αυτοπεποίθηση και σούταρε με πολύ καλά ποσοστά. Η transition άμυνά μας ήταν το νούμερο ένα αλλά και η άμυνά μας στο pick n roll είναι το δεύτερο».