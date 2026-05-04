Ο ΟΦΗ άλλαξε το σήμα του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
Ο ΟΦΗ πρόσθεσε στο σήμα του δύο ασημένια αστέρια, τα οποία συμβολίζουν φυσικά τις δύο κατακτήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας, το 1987 και το 2026. Δείτε το παρακάτω.
Ο ΟΦΗ γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Μάλιστα, με αφορμή την τεράστια επιτυχία τους, προχώρησαν σε μία προσθήκη στο λογότυπό τους.
Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί προσέθεσαν δύο αστέρια, με τους αριθμούς «87» και «26», που συμβολίζουν τα δύο Κύπελλα.
Δείτε το νέο σήμα του ΟΦΗ:
