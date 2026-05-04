Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Πολύ καλά είναι τα νέα για την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι που αποχώρησε με φορείο και οξυγόνο από το ματς της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ, μετά τη σοκαριστική του πτώση στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως ενημέρωσαν οι «μπλε», ο 18χρονος άσος έχει τις αισθήσεις του και η διακομιδή του στο νοσοκομείο έγινε προληπτικά, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις. Είναι πάντως καλά και σύντομα θα επιστρέψει στη δράση.

Η ενημέρωση της Τσέλσι για τον Τζέσι Ντέρι

«Ο Τζέσε Ντέρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την αντικατάστασή του στο πρώτο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Τζέσε έχει τις αισθήσεις του, συνομιλεί και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή του».