Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.
- Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον ηλικιωμένο που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα – Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος
- ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Πολύ καλά είναι τα νέα για την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι που αποχώρησε με φορείο και οξυγόνο από το ματς της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ, μετά τη σοκαριστική του πτώση στον αγωνιστικό χώρο.
Όπως ενημέρωσαν οι «μπλε», ο 18χρονος άσος έχει τις αισθήσεις του και η διακομιδή του στο νοσοκομείο έγινε προληπτικά, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις. Είναι πάντως καλά και σύντομα θα επιστρέψει στη δράση.
Η ενημέρωση της Τσέλσι για τον Τζέσι Ντέρι
«Ο Τζέσε Ντέρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την αντικατάστασή του στο πρώτο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης στην Premier League κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο Τζέσε έχει τις αισθήσεις του, συνομιλεί και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ευχαριστούμε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή του».
Jesse Derry has been taken to hospital as a precaution following his first-half substitution during today’s #PL game against Nottingham Forest.
Jesse is conscious, talking and undergoing precautionary checks. We wish him a speedy recovery and thank the medical staff for their… pic.twitter.com/qVesMIVMd1
— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2026
- LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
- Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
- Πιστός στους «γλάρους» ο Χούρζελερ – Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο προπονητής της Μπράιτον
- Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
- The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
- Ο ΟΦΗ άλλαξε το σήμα του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για τα ταξίδια παικτών της Λίβερπουλ
- Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις