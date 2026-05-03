ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε τις αρχικές επιλογές του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
- «Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
- Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες - Στα όριά τους οι καταναλωτές
- Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων του κοινωνικού τουρισμού - Πώς θα κάνετε αίτηση
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (19:00). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου άφησε στον πάγκο τους Τσιφτσή και Οζντόεφ, με τους Παβλένκα και Μεϊτέ να ξεκινούν βασικοί.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKOLY #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/Jw4PuL94uu
— PAOK FC (@PAOK_FC) May 3, 2026
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
- LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
- Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0: Με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο τέλος σώθηκαν οι γηπεδούχοι
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός: Οι 11 που επέλεξε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
- ΑΕΚ: Η 11άδα της για το ντέρμπι της Λεωφόρου
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήραν το ντέρμπι και «κλείδωσε» το Champions League
- Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις