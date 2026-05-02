Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (3/5, 19:00).
Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού, για το αυριανό εκτός παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (3/5, 19:00), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.
Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά. Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Μπρούνο και Κλέιτον, οι οποίοι είναι οι δύο ξένοι που έμειναν εκτός για το ντέρμπι με τους Ασπρόμαυρους.
Αντίθετα, κανονικά υπολογίζεται ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος συμπεριελήφθη στην «ερυθρόλευκη» αποστολή.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Η σχετική ανάρτηση:
#PAOKOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/RnovPNcGEW
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 2, 2026
Οι Ερυθρόλευκοι (61 β.) θέλουν τη νίκη στην Τούμπα, με την οποία θα μειώσουν στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (66 β.) και στη συνέχεια θα περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, που θα αρχίσει στις 21:00.
Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2
Η βαθμολογία:
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs:
3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου
19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις