Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του στο νοκ-άουτ παιχνίδι με τη Μονακό κατέλαβε την 7η θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague και έτσι θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια η οποία τερμάτισε 2η, με το πλεονέκτημα έδρας να είναι υπέρ των Ισπανών. Ενόψει της πρώτης αναμέτρησης στην Ισπανία την Τρίτη (28/4, 21:45) ο Κένεθ Φαρίντ έκανε δηλώσεις, τονίζοντας πως οι πράσινοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις «νυχτερίδες» όπως το έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης και τις νίκησε.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Φαρίντ

Για το τι σημαίνουν για εκείνον τα play-off: «Για εμένα σημαίνει περισσότερο physicality. Πρέπει να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα. Θα υπάρχουν πιο πολλά χτυπήματα, pick-n-rolls, πιο πολλά πράγματα που πρέπει να συγκεντρωθείς και να κάνεις καλύτερα. Περιμένω αυτή την ατμόσφαιρα. Όταν ήρθα αυτός ήταν ο στόχος μου: να φτάσω να αγωνίζομαι εδώ και όχι απλά να παίξω αλλά να κερδίσω. Είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για την Βαλένθια: «Πρέπει να ρίξουμε τον ρυθμό. Είδαμε φιλμ, την είδαμε να παίζει με άλλη ομάδα. Είδαμε ομάδες που τα κατάφεραν καλά απέναντί τους. Μία ομάδα που κερδίσαμε δύο φορές, η Ρεάλ. Πρέπει να παίξουμε λίγο όπως εκείνη, αλλά να είμαστε ο εαυτός μας και να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε».