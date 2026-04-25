Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη

Με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής, έπεσε η αυλαία στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2. Το μόνο που απέμενε να μάθουμε ήταν η ομάδα που θα τερμάτιζε πρώτη και αυτή είναι η Ελλάς Σύρου μετά το 1-0 μέσα στο Άργος επί του Παναργειακού.

Οι Συριανοί ολοκλήρωσαν τη σεζόν με 33 βαθμούς, αφήνοντας στη 2η θέση την Athens Kallithea, η οποία με την εντός έδρας νίκη της επί των Χανίων έφτασε τους 32 βαθμούς. Αυτές οι δύο ομάδες εξασφάλισαν και την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις Αιγάλεω, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργειακός υποβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική.

Στο τρίτο παιχνίδι της αγωνιστικής, το Αιγάλεω επικράτησε 3-1 στην Ηλιούπολη της ομώνυμης ομάδας, σε μια νίκη γοήτρου.

ΣΚΟΡΕΡ: 66′ Κόλα σουτ

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης (61′ Ζησούλης), Λαζαρίδης, Κατσούλης, Μυρτολλάρι (61′ Πάπα), Ντάμακ, Κότζα (71′ Ναλιτζής), Γιάννη (85′ Χαλβατζίου), Ντιαλό, Κονέ (71′ Χατζηδημητρίου).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Σαμαράς, Ζαφείρης, Καλύβας, Χνάρης, Γώγος (72′ Παρασκευόπουλος), Μπάμπης, Κολιμάτσης, Ζώνιος (72′ Βλάχος), Νάρσινγκ (61′ Βερνάρδος), Γκέζος (58′ Λαύκας), Τριμμάτης (61′ Κόλα).

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)

Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Ντάβαρης (Ηλείας)

Κίτρινες: Μυρτολλάρι, Κατσούλης – Χνάρης

Κόκκινες:

Athens Kallithea – ΠΑΕ Χανιά 2-0

ΣΚΟΡΕΡ: 53′ Μαυριάς σουτ, 84′ Βάρκας σουτ

Δοκάρι: 21′ Μανιάς

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (46′ Φροσύνης), Βασιλόγιαννης (46′ Σαρδέλης), Μαυριάς (61′ Βάρκας), Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Πανάγου, Μανιάς (86′ Γρίβας), Ντεντάκης, Ματίγια (61′ Λεμονής).

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (75′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής (87′ Λάμτσε), Ντιαμπί (87′ Κόπας), Παναγιωτίδης, Βάρντιτς (46′ Ιωαννίδης), Λόπες, Οτσεβέτσι, Καπνίδης (66′ Τούργκοτ).

Διαιτητής: Παναγιωτάρας (Αθηνών)

Βοηθοί: Πριόνας, Ιωάννου (Εύβοιας)

Κίτρινες: Ντιαμπί

Κόκκινες:

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-3

ΣΚΟΡΕΡ: 50′ Τζούντα Γκαρσία σουτ – 43′ Σαποβάλοφ κεφ, 62′ Ενομό σουτ, 69′ Κωστέας σουτ

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Κολτσίδας, Κωστούλας, Μαϊδανός, Κεραμίδας (46′ Τσάικα), Τσιλιγγίρης, Κρέτσι, Θωμαΐδης (73′ Κατσιούλας), Μπουγαΐδης, Τζούντα Γκαρσία, Τσίκα.

Αιγάλεω (Κουδούνης): Καραργύρης (80′ Γκούμας), Λιναρδάκης (61′ Ευαγγέλου), Κωστόπουλος, Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης, Καραμπάς, Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (87′ Τακεσιάν), Κωστέας, Ενομό (80′ Φαϊζάλ), Σαποβάλοφ.

Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατ. Αττικής)

Βοηθοί: Τζάνης (Αθηνών), Παντελίδου (Ανατ. Αττικής)

Κίτρινες: Κωστούλας, Μπουγαΐδης

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2

Σάββατο 25 Απριλίου

Athens Kallithea – Χανιά 2-0

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 0-1

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-3

Η τελική βαθμολογία στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2