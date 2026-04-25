sports betsson
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
Euroleague 25 Απριλίου 2026, 13:13

«Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»

Ισπανικό δημοσίευμα τονίζει πως ο Μάικ Τζέιμς που αποχωρεί από τη Μονακό μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχει ήδη αυτοπροταθεί στη Μπαρτσελόνα!

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Spotlight

Ο Μάικ Τζέιμς θα αποχωρήσει από τη Μονακό το προσεχές καλοκαίρι, με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα μάλιστα με το τελευταίο ισπανικό ρεπορτάζ, ο Αμερικάνος γκαρντ αυτοπροτάθηκε στην Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ, αμέσως μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τα play in της Euroleague, κατά το οποίο η ομάδα του πριγκιπάτου επικράτησε και εξασφάλισε τη θέση της στα play offs κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι φετινές επιδόσεις του Τζέιμς

Ο Τζέιμς παρά το γεγονός ότι διανύει το 36ο έτος της ζωής του, πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν, όπου σε 36 αγώνες έχει κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ, και 0,9 κλεψίματα.

Headlines:
Βιομηχανία
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Ευρώπη χρειάζεται στροφή σε παραγωγή και ανταγωνιστικότητα

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Ευρώπη χρειάζεται στροφή σε παραγωγή και ανταγωνιστικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Κόσμος
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Stream sports
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
Euroleague 25.04.26

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)

Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Σύνταξη
Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 24.04.26

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Euroleague 24.04.26

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα - Οι περιοχές

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Σύνταξη
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Οι εκλογές, η επαρχία, το σινεμά – «Προεκλογικές Εκστρατείες: Δημοκρατία ή Χειραγώγηση» στην Ταινιοθήκη
Κινηματογραφικό Αφιέρωμα 25.04.26

Οι εκλογές, η επαρχία, το σινεμά – «Προεκλογικές Εκστρατείες: Δημοκρατία ή Χειραγώγηση» στην Ταινιοθήκη

Η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Μαρία Κομνηνού, μιλάει στο in για την κάθοδο της ελληνικής υπαίθρου στις κάλπες κατά τη Μεταπολίτευση και τις εκλογές όπως αποτυπώθηκαν στο σινεμά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50
Ξημερώματα Σαββάτου 25.04.26

Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη - Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ

Σύνταξη
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σύνταξη
Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Ιατρικό ανακοινωθέν 25.04.26

Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Οι γιατροί προχώρησαν σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων - Η μετεγχειρητική πορεία της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη κρίνεται ως «άριστη» από τους θεράποντες ιατρούς

Σύνταξη
Βόλος: Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα – Περιπατητές άκουσαν ουρλιαχτά, τρεις μέρες μετά
Στον Βόλο 25.04.26

Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα - Περιπατητές άκουσαν τα ουρλιαχτά του τρεις μέρες μετά

Αν και σοβαρά τραυματισμένος από την πτώση του στη χαράδρα, ο 41χρονος μοναχός κατάφερε να διατηρήσει τις αισθήσεις του και να συρθεί σε σπηλιά προτού τον εντοπίσουν διερχόμενοι πεζοπόροι

Σύνταξη
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
Euroleague 25.04.26

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)

Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies