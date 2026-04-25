«Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»

Ο Μάικ Τζέιμς θα αποχωρήσει από τη Μονακό το προσεχές καλοκαίρι, με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα μάλιστα με το τελευταίο ισπανικό ρεπορτάζ, ο Αμερικάνος γκαρντ αυτοπροτάθηκε στην Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ, αμέσως μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τα play in της Euroleague, κατά το οποίο η ομάδα του πριγκιπάτου επικράτησε και εξασφάλισε τη θέση της στα play offs κόντρα στον Ολυμπιακό.

Mike James personally offered his services to Xavi Pascual and Barcelona.

He hasn’t signed a contract yet, but he does have a pre-agreement for one year, unlike Moses Wright and Nebo, who have already signed

🏀Con Nebo y Wright firmados, el Barça busca…https://t.co/XRqgBfcjWi — www.encestando.es (@webEncestando) April 25, 2026

Οι φετινές επιδόσεις του Τζέιμς

Ο Τζέιμς παρά το γεγονός ότι διανύει το 36ο έτος της ζωής του, πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν, όπου σε 36 αγώνες έχει κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ, και 0,9 κλεψίματα.