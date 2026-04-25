«Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
Ισπανικό δημοσίευμα τονίζει πως ο Μάικ Τζέιμς που αποχωρεί από τη Μονακό μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχει ήδη αυτοπροταθεί στη Μπαρτσελόνα!
Ο Μάικ Τζέιμς θα αποχωρήσει από τη Μονακό το προσεχές καλοκαίρι, με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
Σύμφωνα μάλιστα με το τελευταίο ισπανικό ρεπορτάζ, ο Αμερικάνος γκαρντ αυτοπροτάθηκε στην Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι Πασκουάλ, αμέσως μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τα play in της Euroleague, κατά το οποίο η ομάδα του πριγκιπάτου επικράτησε και εξασφάλισε τη θέση της στα play offs κόντρα στον Ολυμπιακό.
Mike James personally offered his services to Xavi Pascual and Barcelona.
He hasn’t signed a contract yet, but he does have a pre-agreement for one year, unlike Moses Wright and Nebo, who have already signed
🏀Con Nebo y Wright firmados, el Barça busca…https://t.co/XRqgBfcjWi
— www.encestando.es (@webEncestando) April 25, 2026
Οι φετινές επιδόσεις του Τζέιμς
Ο Τζέιμς παρά το γεγονός ότι διανύει το 36ο έτος της ζωής του, πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν, όπου σε 36 αγώνες έχει κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ, και 0,9 κλεψίματα.
- Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
- «Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
- «Έβραζε» με τη διαιτησία ο Αρμπελόα: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό…»
- «Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Τσέλσι και άλλων ομάδων της Premier League»
- Sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δύο πρώτα ματς με τη Μονακό (pic)
- Πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν ο Αλεξάντερ-Γουόκερ των Χοκς (pic, vid)
- Τι χρήματα θα λάβουν οι ομάδες της Euroleague που έμειναν εκτός play offs – Τι ισχύει από την 17η θέση και κάτω
- Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
