Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Μακρόν, με Μητσοτάκη και Δένδια

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στις 10:00, ο Εμάνουελ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέπτονται τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά.

Στις 11.30 ο κ. Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, θα λάβει χώρα υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 16:00 αναμένεται να μεταβούν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και να επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Τη χθεσινή μέρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης των κ.κ. Μητσοτάκη και Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά αναφέρθηκαν στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας. Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρακάθησε σε δείπνο προς τιμήν του.

