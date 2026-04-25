«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συγκροτημένο, ένα οργανωμένο κόμμα, ένας κομματικός φορέας τόσο με ιστορική κληρονομιά αλλά και με ένα μέλλον, με ένα παρόν, το οποίο δείχνει ότι προχωράει σε σωστά βήματα, αλλά και με ένα πολύ λαμπρό μέλλον κατά την άποψή μου», τόνισε ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη.

Γλαβίνας: Σαφής πρόταση διακυβέρνησης

Στη συζήτηση ετέθη και το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, με τον κ. Γλαβίνα να απαντά ότι η κοινωνία θα επιλέξει στην ώρα της. Και το ΠΑΣΟΚ, όπως υπογράμμισε, προσφέρει μια σαφή και οριοθετημένη πρόταση διακυβέρνησης.

Ο κ. Γλαβίνας τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στιβαρό λόγο και είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με τα κατεστημένα συμφέροντα, με στόχο μια καλύτερη καθημερινότητα, καταπολέμηση της διαφθοράς, επανεθεμελίωση των θεσμών και μια πιο πολύπλευρη εξωτερική πολιτική.

«Νομίζω με ρίσκο εδώ ακόμα και με κόστος, με πολιτικό κόστος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βγήκε και μίλησε με πολύ μεγάλη παρρησία για θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη στην καθημερινότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση ότι για να γίνει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να διπλασιάσει τα ποσοστά του, ο κ. Γλαβίνας σημείωσε ότι «έχουμε αρκετό χρόνο για να το καταφέρουμε».

«Όσο πηγαίνουμε φυσικά προς τις κάλπες και θα αυξάνονται και θα εντείνονται τα διλήμματα. Το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Θα έχουμε ξανά την ίδια, την ίδια Νέα Δημοκρατία; Θα έχουμε ξανά διαφθορά; Θα έχουμε ξανά σκανδαλολογία; Θα έχουμε ξανά ανισότητες; Θα έχουμε ξανά πολύ ακριβότερα ενοίκια, πολύ ακριβότερο ρεύμα, πολύ ακριβότερα σούπερ μάρκετ, μια αποτυχημένη σε πολλά κομμάτια εξωτερική πολιτική», υπογράμμισε.

Μετεκλογικές συνεργασίες με όμορες πολιτικές δυνάμεις

Ο κ. Γλαβίνας ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές, αποκλείοντας προεκλογικές συνεργασίες και υπογραμμίζοντας ότι τυχόν συνεργασίες θα είναι μόνο μετεκλογικές, με όμορες πολιτικές δυνάμεις και αποκλειστικά επί τη βάσει προγραμματικών θέσεων.

«Ο ελληνικός λαός θα κρίνει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας. Εάν μας θέσει σε θέση επικεφαλής, σε θέση πρωτοπόρου, θα δούμε, ανάλογα των αποτελεσμάτων, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επί τη βάση προγραμματικών και μόνο θέσεων μπορούμε να συγκροτήσουμε, πολιτικών αιχμών εγώ θα τις χαρακτηρίσω, μπορούμε να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση πιθανής συνεργασίας», σημείωσε.

Διευκρινίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κόμματα της Δεξιάς ή της Αριστεράς αλλά με δυνάμεις που συμμερίζονται τις αρχές τους για την ανασυγκρότηση της χώρας, εκμεταλλευόμενο τα μαθήματα του παρελθόντος και προσαρμόζοντας τις αξίες του στις σύγχρονες ανάγκες.

«Θα δούμε ποιες δυνάμεις έχουν τις απόψεις με τις οποίες μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές αιχμές. Το τι χρειάζεται η χώρα στην επόμενη μέρα το ξέρουμε πολύ καλά. Χρειάζεται μια μάχη για την καθημερινότητα. Χρειάζεται μια μάχη απέναντι στη διαφθορά και τη σκανδαλολογία. Χρειάζεται επανεθεμελίωση των θεσμών, οι οποίοι έχουν πληγεί βάναυσα από αυτή την κυβέρνηση. Άρα μια πιο, μια καλύτερη καθημερινότητα, πιο ομαλή, καλύτερη διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων και δίκαιη αναδιανομή του πλούτου», συμπλήρωσε.

Πηγή: OT