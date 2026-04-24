Ο Μουρίνιο, η Ρεάλ και το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα

Υπάρχει πιθανότητα ο Μουρίνιο να κάνει δεύτερη θητεία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης; Ηδη ο… καπνός φαίνεται, καθώς η «βασίλισσα» φέρεται να ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυναμικό της, ή καλύτερα να του δώσει τα «κλειδιά» του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μένει να δούμε αν, πραγματικά, υπάρχει και φωτιά…

Με δηλώσεις του, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, για τον εντός έδρας αγώνα της Μπενφίκα με την Μορεϊρένσε (25/4), ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε αποκαλύψεις για το συμβόλαιό τους και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι, το συμβόλαιο του Special One δεν λήγει το 2027, αλλά υπάρχει ρήτρα σύμφωνα με την οποία μπορεί το καλοκαίρι να πάρει διαζύγιο με την Μπενφίκα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει όρος να λυθεί η συνεργασία Μπενφίκα – Μουρίνιο, εφόσον δεν το επιθυμεί κάποια από τις δυο πλευρές.

«Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση», δήλωσε ο Μουρίνιο,. Και πρόσθεσε: «Όταν τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος θα έχουμε 10 ημέρες για να πάρουμε αποφάσεις αν θα συνεχίσουμε ή αν θα χωρίσουμε τους δρόμους μας».

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα του συμβολαίου αλλά και στο τι σκέφτεται για το μέλλον του: « Έχω πει ό,τι είχα να πω. Έχω ήδη πει αρκετά, ίσως να έχω πει και περισσότερα από αρκετά, οπότε δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ό,τι έχω πει, το έχω πει. Και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Αυτό είναι όλο».

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Mourinho leaves his 𝙁𝙐𝙏𝙐𝙍𝙀 𝙊𝙋𝙀𝙉 amid Real Madrid rumors 👀 “When the season with Benfica ends, we’ll have 10 days to decide whether to continue or part ways,” he said at the press conference 💬 Benfica are currently second in the league and the… pic.twitter.com/AIHofHZb46 — 433 (@433) April 24, 2026



Κάποιοι μπορεί να υποθέσουν ότι ο Μουρίνιο έχει πρόταση από την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η A Bola τονίζει ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν έχει προσεγγιστεί από κανέναν σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης της Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Προηγούμενες αναφορές, οι οποίες ανέφεραν επικοινωνία μέσω του μάνατζερ Jorge Mendes, φέρεται να μην άρεσαν στον Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να επικεντρωθεί στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης από την Μπενφίκα, η οποία οδηγεί στο Champions League. Ένα ακόμη κίνητρο, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος της Πορτογαλία, είναι ότι θέλει η ομάδα του να παραμείνει αήττητη (21-9-0).

Η προηγούμενη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι το διάστημα 2010-13.