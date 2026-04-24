Αυτό είναι το πόρισμα για το τροχαίο του Ντιόγκο Ζότα: Μηχανική βλάβη, δεν υφίσταται εγκληματική ενέργεια
Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της επαρχίας Θαμόρα στην Ισπανία, το δυστύχημα του Ντιόγκο Ζότα αποδόθηκε σε μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα σε σκάσιμο ελαστικού.
Xωρίς κάποια εγκληματική πράξη ώστε να οδηγήσει σε ποινική ευθύνη ολοκληρώθηκε σε νομικό επίπεδο η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στις 3 Ιουλίου 2025 που στοίχισε τη ζωή του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα και συγκλόνισε τον χώρο του ποδοσφαίρου
Οπως αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο της επαρχίας Θαμόρα στην Ισπανία, το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μηχανικής βλάβη; και συγκεκριμένα σε σκάσιμο ελαστικού, τη στιγμή που το πολυτελές όχημα του παίκτη της Λίβερπουλ πραγματοποιούσε προσπέραση. Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο μάρκας Lamborghini, βγήκε εκτός πορείας στον αυτοκινητόδρομο A-52, κοντά στην περιοχή Θερναδίγια, πριν τυλιχθεί στις φλόγες μετά την πρόσκρουση σε διαχωριστικό.
Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος δρόμος αυτός έχει χαρακτηριστεί «καρμανιόλα» καθώς το τροχαία ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο, αρκετά εκ των οποίων θανατηφόρα.
Οι Aρχές, έπειτα από πλήρη ανάλυση των στοιχείων και με τη συνδρομή ειδικών σε τροχαία ατυχήματα, κατέληξαν πως δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο ήδη από τον Νοέμβριο.
Θυμίζουμε ότι τα δύο αδέρφια ταξίδευαν προς το Σανταντέρ, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ζότα είχε επιλέξει να ταξιδέψει οδικώς, καθώς είχε λάβει ιατρική σύσταση να αποφύγει τις πτήσεις μετά από επέμβαση στους πνεύμονες.
Η τραγωδία είχε συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς είχε σημειωθεί λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά τον γάμο του Πορτογάλου επιθετικού με την επί χρόνια σύντροφό του, Ρούτε Καρντόσο…
