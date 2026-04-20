Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)

Η Άρσεναλ κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει το πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει να σοβαρεύεται και η τελική ευθεία στην Premier League αναμένεται να έχει δραματικό φινάλε για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Οι «πολίτες» νίκησαν την ομάδα του Αρτέτα με 2-1 και μείωσαν τη διαφορά στο -3, ενώ έχουν ένα ματς λιγότερο και πλέον έχουν και την ισοβαθμία απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν εκείνος που έδωσε τη μεγάλη νίκη στο σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα και πλέον οι «πολίτες» έχουν συγκεντρώσει 67 πόντους, ενώ οι «κανονιέρηδες» έμειναν στους 70 πόντους και πλέον, όλα… παίζουν.

Η Άρσεναλ έχει ακόμα πέντε παιχνίδια με Νιούκαστλ, Φούλαμ, Μπέρνλι εντός, ενώ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τις Γουέστ Χαμ και Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει έξι παιχνίδια με Μπρέντφορντ και Άστον Βίλα εντός, ενώ παίζει με Μπέρνλι, Πάλας, Έβερτον και Μπόρνμουθ εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα των δύο ως το τέλος της Premier League:

ΑΡΣΕΝΑΛ

Νιούκαστλ (εντός)

Φούλαμ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Μπέρνλι (εκτός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Έβερτον (εκτός)

Μπρέντφορντ (εντός)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)

Η βαθμολογία: