Με σημαντικές αλλαγές ξεκινά ο κοινωνικός τουρισμός με στόχο να δώσει σε περισσότερους εργαζόμενους και ανέργους τη δυνατότητα για φθηνές διακοπές.

Ο κοινωνικός τουρισμός

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανοίγουν την Τρίτη (21/4), με τη διαδικασία να εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Η υποβολή θα διαρκέσει έως το Σάββατο (25/4), ημέρα κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (αιτήσεις, αξιολόγηση, ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα) ώστε οι επιταγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς –όπως διαβεβαίωσε– τα συστήματα είναι προετοιμασμένα, ενώ εάν χρειαστεί δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ο φετινός κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε όλη τη χώρα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με διαφοροποίηση ανά κατηγορία δικαιούχων

Μηδενική συμμετοχή για άτομα με αναπηρία σε μετακινήσεις και διαμονή

Αυξημένη διάρκεια διακοπών: έως 10 ημέρες για νησιά του Βορείου Αιγαίου και έως 12 ημέρες για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σωστή χρήση των επιταγών, καθώς όσοι δεν αξιοποιούν το δικαίωμά τους ενδέχεται να αποκλείονται από το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους του προγράμματος σε ετήσια βάση, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σε περίπτωση μη χρήσης των επιταγών.