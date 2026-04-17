Ολυμπιακός: Πότε θα μάθει τον αντίπαλό του – Οι ημερομηνίες των πλέι ιν της Euroleague
Δείτε τις ημερομηνίες των play in, διαδικασία από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (85-76) κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν -και τρίτη τα τέσσερα τελευταία χρόνια- την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague.
Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στα play offs την ομάδα που θα τερματίσει στην όγδοη θέση της διοργάνωσης μέσω των play in (τον νικητή του «play in 3».
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μάθει τον αντίπαλό της το βράδυ της 24ης Απριλίου, όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει στις αναλυτικές ημερομηνίες διεξαγωγής των play in που ακολουθούν.
Τρίτη 21 Απριλίου
- Play-in 1: 7ος – 8ος (ο νικητής παίρνει την 7η θέση – ο χαμένος έχει δεύτερη ευκαιρία)
- Play-in 2: 9ος – 10ος (ο νικητής αντιμετωπίζει τον χαμένο του 7ος-8ος, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)
Παρασκευή 24 Απριλίου
- Play-in 3: Χαμένος Play-in 1 – Νικητής Play-in 2 (ο νικητής παίρνει την 8η θέση, ο χαμένος αποχαιρετά τη διοργάνωση)
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του
- Ζάλγκιρις Κάουνας
- Παναθηναϊκός
- Μονακό
- Ερυθρός Αστέρας
- Μπαρτσελόνα
- Dubai BC
