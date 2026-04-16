Νεκρός ο παλαίμαχος Αυστριακός γκολκίπερ, Άλεξ Μάνινγκερ

Θλίψη σκόρπισε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Άλεξ Μάνινγκερ σε ηλικία 48 ετών. Ο Μάνινγκερ έχασε την ζωή του σε περιοχή κοντά στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με τρένο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αυστριακών μέσων ενημέρωσης και ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Λίβερπουλ έχασε την ζωή του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το δυστύχημα συνέβη σε αφύλακτη διάβαση στην περιοχή Νούσντορφ, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται κοντά στην γενέτειρα του Μάνινγκερ, το Σάλτσμπουργκ.

Ο Μάνινγκερ έκανε σπουδαία καριέρα στην Πρέμιερ Λιγκ, φορώντας την φανέλα της Άρσεναλ με την οποία μάλιστα κατέκτησε το πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο Αγγλίας, την σεζόν 1997-1998, ενώ πέρασε ένα «φεγγάρι» και από την Λίβερπουλ.

Ωστόσο η ομάδα με την οποία συνδέθηκε στην Αγγλία ήταν οι «κανονιέρηδες», στους οποίους υπέγραψε σε ηλικία μόλις 20 ετών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι έπαιξε μεταξύ άλλων και σε Γιουβέντους, Σάλτσμπουργκ, Τορίνο και Ουντινέζε.

Ήταν ο πρώτος Αυστριακός παίκτης που φόρεσε την φανέλα της ομάδας του Λονδίνου ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως φόρεσε 33 φορές την φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, δίνοντας το παρών στο Μουντιάλ του 1998 και το Euro του 2008.